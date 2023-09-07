ING Türkiye, KOBİ'ler için bilgi kaynağı olan 'ING KOBİ Blog' sayfasını hayata geçirdi

ING Türkiye, finansal sağlık, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında KOBİ'lerin yararlanabilecekleri bir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla 'ING KOBİ Blog' sayfasını hayata geçirdi. Sayfa sayesinde işletmeler, finansal okuryazarlık başta olmak üzere finans, bankacılık, tasarruf, teknoloji ve sürdürülebilirlik konularında ihtiyaç duydukları birçok bilgiye kolayca ulaşabiliyor.

ING Türkiye, finansal sağlık, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında KOBİ'lerin yararlanabilecekleri bir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla 'ING KOBİ Blog' sayfasını hayata geçirdi. Sayfa sayesinde işletmeler, finansal okuryazarlık başta olmak üzere finans, bankacılık, tasarruf, teknoloji ve sürdürülebilirlik konularında ihtiyaç duydukları birçok bilgiye kolayca ulaşabiliyor.

"Sürdürülebilirlik işimizin kalbinde" sloganıyla ilerleyen ve sürdürülebilirlik stratejisinde finansal sağlık alanını önceliklendiren ING Türkiye, bireylerin ve işletmelerin finansal sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu kapsamda banka, yenilikçi ve dijital çözümleri ile işletmeleri finansal olarak desteklerken, bir yandan da finansal sağlık alanında farkındalığın artırılmasını amaçlıyor. Bu vizyonla banka, finansal sağlık, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında KOBİ'lerin yararlanabilecekleri bir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla 'ING KOBİ Blog' sayfasını hayata geçirdi.

Sayfa sayesinde işletmeler, finansal okuryazarlık başta olmak üzere finans, bankacılık, tasarruf, teknoloji ve sürdürülebilirlik konularında ihtiyaç duydukları birçok bilgiye kolayca ulaşabiliyor. Sayfa ile işletmelerin finansal konularda daha sağlıklı kararlar alarak işlerini daha sağlam temeller üzerine inşa edebilmesi hedeflenirken, aynı zamanda sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeye katkıda bulunulması da amaçlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre sayfada, 'KOSGEB nedir?', 'Girişimcilik Belgesi nedir?', 'e-İmza nedir?, 'e-Fatura Nedir?, 'Şahış şirketi nedir?' ve 'SWIFT Kodu nasıl öğrenilir?' gibi içeriklerle KOBİ'ler, finans ve dijital bankacılığa dair temel bilgilerden faydalanabiliyor. Blogda yer alan 'Sürdürülebilirlik nedir?' ve 'Sürdürülebilirlik kredileri nelerdir?' gibi içeriklerle ise işletmeler sürdürülebilirliğe yönelik merak ettikleri ve ihtiyaç duydukları bilgilere erişebiliyor. ING KOBİ Blog önümüzdeki dönemde işletmelerin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak yeni içeriklerle zenginleşmeye devam edecek. KOBİ'ler, sayfaya ing.com.tr/tr/isiniz-icin/ingkobiblog adresi üzerinden ulaşabiliyor. - İSTANBUL