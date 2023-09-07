ING Türkiye, işletmelerin finansal sağlığını desteklemek için ING KOBİ Blog'u hayata geçirdi

ING Türkiye, finansal sağlık, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında KOBİ'lerin yararlanabilecekleri bir bilgi kaynağı olan ING KOBİ Blog'u oluşturdu. İşletmeler, finansal okuryazarlık, bankacılık, tasarruf, teknoloji ve sürdürülebilirlik konularında ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca ulaşabilecekler.

ING Türkiye, bireylerin ve işletmelerin finansal sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ING, yenilikçi ve dijital çözümleri ile işletmeleri finansal olarak desteklerken, bir yandan da finansal sağlık alanında farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.

Bu vizyonla ING Türkiye, finansal sağlık, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında KOBİ'lerin yararlanabilecekleri bir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla "ING KOBİ Blog" sayfasını hayata geçirdi.

ING KOBİ Blog sayesinde işletmeler, finansal okuryazarlık başta olmak üzere finans, bankacılık, tasarruf, teknoloji ve sürdürülebilirlik konularında ihtiyaç duydukları birçok bilgiye kolayca ulaşabiliyor.

ING KOBİ Blog ile işletmelerin finansal konularda daha sağlıklı kararlar alarak işlerini daha sağlam temeller üzerine inşa edebilmesi hedeflenirken, aynı zamanda sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeye katkıda bulunulması da amaçlanıyor.

ING KOBİ Blog'da "KOSGEB nedir?", "Girişimcilik Belgesi nedir?", "e-İmza nedir?", "e-Fatura Nedir?", "Şahış şirketi nedir?" ve "SWIFT Kodu nasıl öğrenilir?" gibi içeriklerle KOBİ'ler, finans ve dijital bankacılığa dair temel bilgilerden faydalanabiliyor.

Blogda yer alan "Sürdürülebilirlik nedir?" ve "Sürdürülebilirlik kredileri nelerdir?" gibi içeriklerle ise işletmeler sürdürülebilirliğe yönelik merak ettikleri ve ihtiyaç duydukları bilgilere erişebiliyor.

ING KOBİ Blog işletmelerin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak yeni içeriklerle zenginleşmeye devam edecek.