ING Türkiye, emeklilere özel ayrıcalıklar sunuyor

ING Türkiye, emeklilere özel olarak nakit promosyon ve diğer avantajlar sunmaktadır. Emekli maaşını ING Türkiye'ye taşıyanlar, belirli koşullara göre 8.500 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilmektedir. Ayrıca, emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar otomatik fatura talimatı vererek ek nakit promosyon fırsatından da yararlanabilmektedir. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da promosyondan faydalanabilir. ING Türkiye'den emekli maaşı alan müşterilere diğer avantajlar da sunulmaktadır.

ING Türkiye, emeklilere ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını ING Türkiye'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 8 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.

Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 1500 TL'ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 10 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da promosyondan faydalanabiliyor. 8 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 13 Mart-31 Ağustos tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor.

Emekli maaşını ING'den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları, 3 bin 500 TL'ye kadar ise 5 bin 100 TL, 3 bin 500 TL-7 bin 500 TL arası ise 5 bin 950 TL, 7 bin 500-10 bin TL arası ise 7 bin 650 TL, 10 bin TL ve üzeri ise 8 bin 500 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Ayrıca, 15 Mart-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında ING Türkiye'den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, verecekleri her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda da en fazla 1500 TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.

Emekliler, e-Devlet Kapısı üzerinden, ING şubelerine gelerek veya ING Mobil'de yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak emekli maaşlarını ING'ye kolayca taşıyabiliyor.

ING, emekli maaş müşterilerine özel farklı avantajlar da sunuyor. ING'li emekliler, dijitalden gerçekleştirecekleri para transferi işlemlerine masraf ödemezken, yüzde 2,69'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

ING'li emekliler, 3 ay boyunca Turuncu Ekstra avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanabiliyor. İlk defa ING Kredi Kartı başvurusu yapanlar, ilk 1 yıl kart ücreti ödemiyor, 10 bin TL faizsiz, masrafsız Taksitli Nakit Avans kullanabiliyor veya 500 TL bonus fırsatından faydalanabiliyor.