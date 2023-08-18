ING Türkiye, emeklilere nakit promosyon imkanı sunuyor

ING Türkiye, maaşını taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre 8 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunduğunu, ayrıca emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanların, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 10 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağladığını duyurdu.

ING Türkiye, maaşını taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre 8 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunduğunu, ayrıca emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanların, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 10 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağladığını duyurdu.

ING Türkiye, maaşını taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre ek koşulsuz 8 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon sunduğunu duyurdu. Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 10 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanından yararlanabiliyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 8 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 13 Mart - 31 Ağustos tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor. Emekli maaşını bankadan almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 3 bin 500 TL'ye kadar ise 5 bin 100 TL; 3 bin 500 TL- 7 bin 500 TL arası ise 5 bin 950 TL; 7 bin 500-10 bin TL arası ise 7 bin 650 TL; 10 bin TL ve üzeri ise 8 bin 500 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Ayrıca, 15 Mart -31 Ağustos tarihleri arasında ING Türkiye'den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, verecekleri her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda da en fazla 1.500 TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.

Emekliler, Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek kolayca maaşlarını ING'ye taşıyabiliyor

Emekliler, e-Devlet Kapısı üzerinden, bankanın şubelerine gelerek veya ING Mobil'de yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak emekli maaşlarını bankaya kolayca taşıyabiliyor.

Banka, emekli maaş müşterilerine özel farklı avantajlar da sunuyor. ING'li emekliler, dijitalden gerçekleştirecekleri para transferi işlemlerine masraf ödemiyor. Emekliler, 3 ay boyunca Turuncu Ekstra avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanabiliyor. İlk defa ING Kredi Kartı başvurusu yapanlar, ilk 1 yıl kart ücret ödemiyor, 10 bin TL faizsiz, masrafsız Taksitli Nakit Avans kullanabiliyor. - İSTANBUL