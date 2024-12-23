ING Türkiye'de Hüsniye Ulu'ya Üst Düzey Atama

ING Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı (COO) görevine, ING Leasing Genel Müdürü olarak görev yapan Hüsniye Ulu atandı.

Dijital dönüşüm yolculuğunda attığı adımlarla tamamen dijital hale gelen ING Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Bankanın iştiraki ING Leasing'de Genel Müdür olarak görev yapan ve bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Hüsniye Ulu, 19 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı (COO) ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Hüsniye Ulu, yeni dönemde bankanın Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma ve üstün müşteri deneyimi sunma hedefi doğrultusundaki operasyonel bankacılık çalışmalarına liderlik edecek.

"ING'de 22 yıl boyunca önemli başarılara imza atmış değerli bir ismin bu kritik göreve atanmasından dolayı mutluyuz"

Atama ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Banka olarak dijitalleşmeyi ve üstün müşteri deneyimini stratejimizin merkezine alıyor, Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefiyle ilerliyoruz. Operasyon da bu hedefimizi destekleyen önemli alanlardan biri. Bu kapsamda, ING'de 22 yıl boyunca farklı alanlarda üstlendiği rollerle önemli başarılara imza atmış değerli bir ismin bu kritik göreve atanmasından dolayı mutluyuz. Hüsniye Ulu'nun deneyimi ve liderliğiyle, Türkiye'de hızlı büyüme hedefimize değerli katkılar sunacağına inanıyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, farklı bankalardaki deneyimlerinin ardından 2002 yılında ING Türkiye ailesine katılan Hüsniye Ulu, Kurumsal Bankacılık Portföy Yöneticisi, Bireysel ve Tüzel Şube Müdürü, Bölge Müdürü ve Tüzel Bankacılık İş Kolu Direktörü gibi farklı rol ve sorumluluklar üstlendi. Bu sorumluluklarının ardından 2022 yılından bu yana ING Leasing Genel Müdürü olarak görev alarak ING Leasing'in uçtan uca transformasyonuna liderlik etti. - İSTANBUL