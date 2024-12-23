Üye Girişi
Haberler
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok

ING Türkiye'de Hüsniye Ulu'ya Üst Düzey Atama

ING Türkiye'de Hüsniye Ulu'ya Üst Düzey Atama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüsniye Ulu, ING Leasing Genel Müdürü olarak görev yapıyorken, ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı (COO) görevine atandı. 25 yıllık bankacılık deneyimi ile Ulu, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol üstlenecek.

ING Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı (COO) görevine, ING Leasing Genel Müdürü olarak görev yapan Hüsniye Ulu atandı.

Dijital dönüşüm yolculuğunda attığı adımlarla tamamen dijital hale gelen ING Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Bankanın iştiraki ING Leasing'de Genel Müdür olarak görev yapan ve bankacılık sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Hüsniye Ulu, 19 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı (COO) ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Hüsniye Ulu, yeni dönemde bankanın Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma ve üstün müşteri deneyimi sunma hedefi doğrultusundaki operasyonel bankacılık çalışmalarına liderlik edecek.

"ING'de 22 yıl boyunca önemli başarılara imza atmış değerli bir ismin bu kritik göreve atanmasından dolayı mutluyuz"

Atama ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Banka olarak dijitalleşmeyi ve üstün müşteri deneyimini stratejimizin merkezine alıyor, Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefiyle ilerliyoruz. Operasyon da bu hedefimizi destekleyen önemli alanlardan biri. Bu kapsamda, ING'de 22 yıl boyunca farklı alanlarda üstlendiği rollerle önemli başarılara imza atmış değerli bir ismin bu kritik göreve atanmasından dolayı mutluyuz. Hüsniye Ulu'nun deneyimi ve liderliğiyle, Türkiye'de hızlı büyüme hedefimize değerli katkılar sunacağına inanıyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, farklı bankalardaki deneyimlerinin ardından 2002 yılında ING Türkiye ailesine katılan Hüsniye Ulu, Kurumsal Bankacılık Portföy Yöneticisi, Bireysel ve Tüzel Şube Müdürü, Bölge Müdürü ve Tüzel Bankacılık İş Kolu Direktörü gibi farklı rol ve sorumluluklar üstlendi. Bu sorumluluklarının ardından 2022 yılından bu yana ING Leasing Genel Müdürü olarak görev alarak ING Leasing'in uçtan uca transformasyonuna liderlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Kapının önündeki ikram masasını görenler şaştı kaldı
img

'Cansız manken' talihsiz kadının hayatını kararttı
img

Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
Uzmanlar tarih verdi: Erbain geliyor
Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım
Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı peş peşe paylaşımlar
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sivasspor, Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan yıldızın kalemini kırdı
Yasak aşk yaşadığı Süper Lig yıldızının başını yaktı
Prof. Dr. Yumuşak: Avrupa ekonomisi ciddi anlamda zorlanacak
Uzman isim "ciddi" diyerek uyardı
Wanda Nara'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor
Bikini paylaşımına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

23 Aralık hangi burç? Oğlak burcunun özellikleri nelerdir? 23 Aralık burcu yükseleni nasıl öğrenilir? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvurusu nasıl sorgulanır? MTV ZAM ORANLARI! 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu mu? 2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün? 2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur? SÜPER LOTO SORGULAMA | 22 ARALIK Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto sonuçlarına nasıl bakılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.