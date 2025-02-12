ING Türkiye 2024 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

ING Türkiye, 2024 yıl sonu konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 21.9 olarak gerçekleşen ve konsolide aktif toplamı 199 milyar TL olan ING Türkiye, bu dönemde 104.3 milyar TL'si nakdi kredi olmak üzere ekonomiye toplamda 124.8 milyar TL tutarında kaynak sağladı.

ING Türkiye, 2024 yılına ait konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. ING Türkiye'nin 2024 yıl sonu aktif toplamı 199 milyar TL, net karı ise 2.2 milyar TL oldu. Yıl sonu itibarıyla özkaynakları 20 milyar TL, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 21.9 olarak gerçekleşen ING Türkiye, 2024 yılında ekonomiye 104.3 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 124.8 milyar TL'lik kredi desteği sağladı. ING Türkiye'nin mevduat büyüklüğü ise 130.6 milyar TL'ye yükseldi.

"Ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini artırdık"

2024 yılı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Küresel ekonomide jeopolitik risklerin dengeleri zorladığı ve Türkiye'de para politikasının enflasyonla mücadelede olumlu etkiler oluşturduğu bu dönemde, ING Türkiye olarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı önceliklendirdik. Finansal tablolarımızda sağlam bir performans sergileyerek, bir önceki yıl sonuna göre mevduatta ve aktif büyüklüğümüzde yüzde 30 oranında artış kaydettik. Ayrıca, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini de geçen yıl sonuna göre yüzde 21 oranında artırdık. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'de büyüme hedefimiz doğrultusunda, müşterilerimize yüksek değer sunarken, sürdürülebilirliği işimizin merkezine almayı, eşsiz bir çalışan deneyimi oluşturmayı ve kurum kültürümüzle fark oluşturmayı önceliklendirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Turuncu Hesap hacmimizi 2 katına çıkardık"

Üstün müşteri değeri oluşturmanın ve sürdürülebilirliğin stratejik öncelikleri arasında yer aldığını aktaran Gökgöz, "2024 yılına baktığımızda, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağında başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl geçirdik. Dijital dönüşüm yolculuğunda attığımız adımlarla tamamen dijital hale geldik. Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefiyle ilerleyerek, kazandıran dijital banka anlayışımızla, müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ettik. Bu vizyonun en güçlü yansımalarından biri olan ve günlük faiz kazanma imkanı sağlayan Turuncu Hesap'ta başlattığımız Bitmeyen Hoş Geldin Faizi ile müşterilerimize birikimlerini yüksek faizle değerlendirme fırsatı sunduk. Temmuz ayında hayata geçirdiğimiz Bitmeyen Hoş Geldin Faizi yapısının da katkısıyla önceki yılın sonuna göre, Turuncu Hesap hacmimizi 2 katına çıkardık" diye konuştu.

"KOBİ Dijital ürünlerimizle masrafsız, kolay ve dijital bir bankacılık hizmeti sunuyoruz"

Üstün müşteri deneyimi hedefiyle ve uçtan uca dijital çözümleriyle müşterilerinin ticari faaliyetlerini desteklediklerini belirten Gökgöz, "KOBİ Dijital ürünlerimizle masrafsız, kolay ve dijital bir bankacılık hizmeti sunuyoruz. Şahıs işletmeleri ve limited şirketler dijitalden müşterimiz olabiliyor. Ayrıca, müşterilerimiz KOBİ Turuncu Hesap'ta mevduatlarını günlük yüksek faizle değerlendirerek nakit akışlarını yönetebiliyor. Cebimdeki Danışman KOBİ ile de işletmelere görüntülü görüşme ile kolay bankacılık deneyimi sunuyoruz. İşletmelerin hız ve esneklik ihtiyaçlarına yönelik ING KOBİ Hızlı Limit ile ticari kredi, taşıt ve iş yeri kredisi gibi ürünlere dijital başvuru imkanı tanıyoruz. Ayrıca, mali müşavirler, avukatlar, diş hekimleri gibi profesyonellere özel olarak tasarlanmış Profesyonel Limit ile uygun faiz oranları ve düşük masraflarla yüksek limitli krediye kolay erişim sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir finansman alanında global uzmanlığımızı ülkemize aktarıyoruz"

Sürdürülebilirliği stratejik öncelikleri arasında konumladıklarını da belirten Gökgöz, "ING Grubu olarak sürdürülebilir bir gelecek için finansal yönetimde öncü bir rol üstleniyor ve global uzmanlığımızı ülkemize aktarıyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye'de kurumsal bankacılığın sürdürülebilir finansman alanındaki aksiyon liderlerinden biri olarak konumlanıyoruz. Türkiye odağında, ING Grubu olarak, koordinasyonunu sağladığımız ya da aracılık ettiğimiz sürdürülebilir finansman işlem sayısını 2024 yılında yüzde 70 artırarak yaklaşık 4 milyar Avro uluslararası finansmana destek olduk" dedi. - İSTANBUL