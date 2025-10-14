ING Leasing, KOBİ'lere 20 Milyon Euro Destek Sağlayacak

ING Leasing, KOBİ'lerin dijital dönüşümlerine katkı sağlayan çevre dostu yatırımları desteklemek amacıyla uluslararası kredi fonu Green for Growth Fund S.A. (GGF) ile Finance in Motion danışmanlığında finansman anlaşmasına imza attı.

ING Türkiye'nin iştiraki olarak faaliyet gösteren ING Leasing, KOBİ'lerin dijital dönüşümlerine katkı sağlayan çevre dostu yatırımlarını desteklemek amacıyla uluslararası kredi fonu Green for Growth Fund S.A. (GGF) ile Finance in Motion danışmanlığında finansman anlaşmasına imza attı. İki yıl geri ödemesiz, toplam beş yıl vadeli 20 milyon euro tutarındaki bu kaynak ile kuruluş, Türkiye sanayisinin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemeyi hedefliyor. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme vizyonu doğrultusunda KOBİ'lerin daha verimli, çevreye duyarlı ve rekabetçi olmalarına katkı sağlayacak yatırımları desteklemeyi önceliklendiren kuruluş, bu kaynak ile KOBİ'lerin enerji verimliliğini artıracak yatırımlarına finansman sağlayacak. Kuruluşun uluslararası finans dünyasındaki güvenilir ve stratejik konumunu güçlendirmeyi de amaçlayan anlaşmanın imza törenine, ING Türkiye Genel Müdürü Onur Gül ve GGF'nin fon danışmanı Finance in Motion'un Bölge Direktörü Burcu Karpuz katılım gösterdi.

"Bu anlaşma uluslararası finans kuruluşlarının ING Leasing ve ülkemize olan güvenini gösteriyor"

İş birliği ile ilgili görüşlerini aktaran ING Leasing Genel Müdürü Onur Gül, "ING Türkiye'nin stratejisiyle uyumlu şekilde müşterilerimizin iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarına imkan sağlamak için global ağımızdan da aldığımız güç ile onların ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. KOBİ'lerimiz için dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımları artık uzun vadeli rekabetin temel şartı. Bu doğrultuda, GGF ile imzaladığımız bu anlaşma ile hem çevre dostu hem de teknoloji odaklı yatırımlar için kaynak sağlayarak ülkemizin dönüşüm sürecine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte, uluslararası bir finansal kurumdan fonlama sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, uluslararası finans kuruluşlarının ING Leasing ve ülkemize olan güvenini de ortaya koyuyor. Bu işlemi aynı sektörde güven ve istikrarı güçlendiren, kuruluşumuzun uluslararası finans ekosistemindeki etkinliğini de ortaya koyan bir adım olarak konumluyoruz. Uluslararası kaynaklara erişimi olan, güvenilir ve stratejik bir iş ortağı olarak müşterilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

"ING Leasing ile gerçekleştirdiğimiz stratejik ortaklıkla Türkiye'de sürdürülebilir ekonomik dönüşümü destekliyoruz"

Alman Kalkınma Bankası ile Avrupa Yatırım Bankası tarafından hayata geçirilen ve Avrupa Birliği, Almanya ve uluslararası finans kuruluşlarının stratejik yatırımlarıyla desteklenen GGF, Türkiye dahil olmak üzere Güneydoğu Avrupa Bölgesi'nde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına finansman sağlıyor. GGF Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Simon Gupta ise konuyla ilgili şunları söyledi: "ING Leasing ile gerçekleştirmiş olduğumuz stratejik ortaklık aracılığıyla Türkiye'de sürdürülebilir ekonomik dönüşümü desteklemeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik teması altında GGF kredisi ile yerel işletmelerin rekabet gücünü artırmayı ve ülkenin düşük karbonlu ve dijital olarak etkinleştirilmiş bir ekonomiye geçişini hızlandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, danışmanımız Finance in Motion'a bu etkili ortaklığı yapılandırma ve destekleme konusundaki özverili çabaları için teşekkür etmek istiyorum."

İş birliği ile ilgili olarak Finance in Motion GGF Fon Direktörü Borislav Kostadinov ise, "Türkiye'deki KOBİ'ler arasında enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliği artıracak yatırımları desteklemek amacıyla ING Leasing ile güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık, işletmelerin daha dirençli ve geleceğe hazır hale gelmelerini sağlama konusundaki ortak kararlılığımızın altını çiziyor" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL