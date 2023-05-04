ING, Kahramanmaraş'ın yeniden kalkınması için desteğini sürdürüyor

ING Türkiye, deprem felaketinin ardından Operasyon ve Çağrı Merkezi'nin bulunduğu Kahramanmaraş'ın yeniden kalkınması için desteğini sürdürüyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, yaşanan deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş'ın yeniden kalkınması için desteğini sürdürerek, yaraları birlikte sarmak için yarınlara umutla bağlı olmaya devam ediyor.

ING, bu kapsamda hem bölgedeki çalışanlarının hem de bölge halkının yanında olmayı önceliklendiriyor. Bu kapsamda, ING Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Steven van Rijswijk, Kahramanmaraş Çağrı ve Operasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, deprem felaketi için çalışanlara başsağlığı dileklerini de ileten Rijswijk, yaşamını kaybeden 5 çalışan için düzenlenen anma törenine katıldı.

Ayrıca ING Türkiye, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği tarafından Onikişubat Belediyesi iş birliği ile Kahramanmaraş EXPO alanında kurulan Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin de ana sponsor oldu.

Bu merkez, 6 binden fazla kişinin yaşadığı konteyner kentin bulunduğu EXPO alanında yaşayan çocuklara ve kadınlara dinlenme ortamı ve gençlere eğitim desteği sunacak.

Rijswijk, bu kapsamda Hollanda Krallığı Büyükelçisi Joep Wijnands ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile düzenlenen açılış törenine katıldı.

"Bölgenin yeniden kalkınması için desteğimizi sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rijswijk, depremin yol açtığı kayıplardan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, " Türkiye'nin başı sağ olsun. ING ailesi olarak biz de bu felakette 5 çalışma arkadaşımızı kaybettik, çalışma arkadaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve hepimize başsağlığı diliyorum. 10 yıl önce bölgedeki insan kaynağı potansiyeline inandığımız için kurduğumuz ING Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi'mizde ve bölgedeki diğer çalışanlarımızla birlikte ING'nin Türkiye'de güçlü bir varlığı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Hem Kahramanmaraş'ın hem de tüm deprem bölgesinin en kısa sürede yaralarını sarmasını ve daha güçlü şekilde bu süreçten çıkmasını umut ettiklerini aktaran Rijswijk, şunları kaydetti:

"ING olarak biz de bu sürece katkıda bulunmak ve bölgenin yeniden kalkınmasına yönelik global çapta başlayan seferberliğe destek olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Global ING topluluğu, hem deprem ardından acil ihtiyaçların karşılanması hem de bölgenin kalkınmasına yardımcı olmasını hedeflediğimiz toplumsal yatırımlar için 7,5 milyon avrodan büyük bir bağış fonu oluşturdu. Bu kapsamda bu desteğin önemli bir parçası olarak, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği tarafından Kahramanmaraş EXPO alanında kurulan, kadınlara ve çocuklara yönelik dinlenme ve eğitim alanı sunan ve ana sponsoru olarak katkı sunduğumuz Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin açılışını değerli paydaşlarımızla birlikte yapmaktan gurur duyuyoruz. Sağladığımız bu desteğin, içinde bulunduğumuz ve hizmet verdiğimiz toplum için fark yaratmamızı sağlayan önemli bir yol olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin yanında olmaya ve bölgenin yeniden kalkınması için katkıda bulunmaya devam edeceğiz."