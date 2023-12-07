ING, İstanbul'da bir uzmanlık merkezi açarak genişliyor

ING, Türkiye'de bir uzmanlık merkezi açarak dünya çapında yazılım ve veri analitiği hizmetleri sağlayacak. Merkez, ING'nin dijital bankacılık stratejisinin bir parçası olacak ve yaklaşık 100 yeni çalışan istihdam edilecek.

ING, Hubs ağını İstanbul'da konumlanmak üzere Türkiye'de bir uzmanlık merkezi açarak genişletiyor.

ING açıklamasına göre, Teknopark'ta yer alan ING Hubs Türkiye, bankaya dünya çapında yazılım ve veri analitiği hizmetleri sağlayacak. Bu merkez, ING'nin lider bir dijital Avrupa bankası olarak konumunu güçlendirme ve müşterilerine üstün bir deneyim sunma yönündeki stratejik hedefinin bir parçası olacak.

ING, Türkiye'deki konumunu yeni yetenekleri bu merkeze çekmek için kullanmayı ve bu doğrultuda veri bilimcileri, veri analistleri, veri mühendisleri ve yazılımcıları işe almayı hedefliyor. 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 100 yeni çalışanın merkezde istihdam edilmesi bekleniyor.

ING Hubs Türkiye'ye, son olarak ING Türkiye Veri Analitikleri Direktörlüğü görevini yürüten Emre Danacı liderlik edecek. Emre Danacı, uzun yıllara dayanan kariyerinde strateji ve BT alanlarında çeşitli roller üstlendi ve kredi riski analitiği alanında da uygulama ve liderlik deneyimine sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Hubs Global Başkanı Justyna Kesler, Türkiye'de yeni bir merkez açmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, ING ağına tamamen otomatize edilmiş hizmetler sunmak için ölçeklerini ve uzmanlıklarını kullanmak istediklerini kaydetti.

Kesler, "Hubs merkezlerimiz, dünya çapında ING'ye önemli teknoloji ve operasyonel uzmanlık katıyor. Çevik temelimizi destekleyerek uzmanlığı paylaşmamıza ve kapasiteyi çok daha esnek bir şekilde kullanmamıza olanak tanıyor." açıklamasını yaptı.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz de ING Hubs Türkiye'nin hem global düzeyde teknoloji ve analitik alanındaki yetenek havuzu konumlarını güçlendireceğini hem de yeteneklere ülke global iş deneyimi fırsatı ve yeni istihdam olanakları sunacağını belirtti.

Gökgöz, şunları kaydetti:

"Dijital liderlik hedefiyle ilerleyen ve dijital dönüşümde insan kaynağına yatırımı önceliklendiren bir kurum olarak, bu merkezin Türkiye'de açılması bizim için gurur verici. Bu merkez, ülkemizde geliştirilen ürün ve çözümleri dünyaya ihraç ederek ING'nin dijital dönüşümüne katkı sunacak. ING Hubs Türkiye'nin gurur duyacağımız başarı hikayelerine vesile olacağına inanıyorum."