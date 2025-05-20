ING Grubu'nun Sera Gazı Emisyon Hedefleri SBTi Tarafından Onaylandı

ING Grubu'nun Sera Gazı Emisyon Hedefleri SBTi Tarafından Onaylandı
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ING Grubu, sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerinin Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylandığını duyurdu. Şirket, 2050 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşmak için çalışmalarına devam edecek.

ING Grubu'nun kendi faaliyetleri ve müşteri portföyündeki sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik hedefleri, Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından bilimsel temellere uygun bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SBTi, ING'nin hedeflerinin güncel bilimsel verilere dayandığını ve küresel ısınmayı uluslararası kabul görmüş düzeylerde sınırlandırma amacıyla uyumlu olduğunu teyit etti.

Finansal kuruluşlar için geliştirilen Yakın Vadeli Kriterler kapsamında yapılan değerlendirmeyle, ING'nin kısa vadeli emisyon azaltım taahhütleri de resmi olarak doğrulanmış oldu.

Grup, 2050'ye kadar net sıfır hedefi doğrultusunda, kredi portföyünü "Terra" yaklaşımı çerçevesinde yönlendirmeye devam ediyor.

Küresel iklim eylemini teşvik etmede kilometre taşı

Açıklamada görüşlerine yer verilen, SBTi Finansal Standartlar Başkanı Nate Aden, bilimsel temelli hedeflere sahip ilk büyük finans kuruluşlarından biri olan ING'nin, reel ekonomide iklim istikrarına katkı sağlayan bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Aden, "Altı sektör hedefinin çapraz portföy fosil yakıt hedefleriyle birleşimi, iklim liderliği için yeni bir örnek oluşturuyor. ING'nin bilime dayalı sürdürülebilirlik hedefleri, SBTi'nin küresel ekonomi genelinde iklim eylemini teşvik etme misyonu için heyecan verici bir kilometre taşı olarak konumlanıyor." ifadelerini kullandı.

ING Küresel Sürdürülebilirlik Başkanı Anne-Sophie Castelnau de iklim hedeflerinin SBTi tarafından onaylanmasının, hedeflerin bilimsel temellere dayalı ve sağlam olduğunu gösterdiğini belirtti.

Castelnau, "Müşterilerimize emisyonlarını azaltma konusunda destek olmaya devam edeceğiz, yeni teknolojilerle geleceğin sürdürülebilir sistemlerine finansman sağlamayı ve herkesin bu değişimin bir parçası olmasını sağlamak için yeni yollar bulmayı sürdüreceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay ise ING'nin, bilimsel temelli iklim hedeflerinin, SBTi tarafından onaylanan ilk sistemik banka olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Global uzmanlığını Türkiye'ye taşıyan ING Grubu, uluslararası fonlamaların ülkemize aktarılmasının yanı sıra danışmanlık hizmetleriyle müşterilerinin sürdürülebilirlik geçiş programlarına destek sağlıyor. SBTi verilerine göre, Türkiye'de yerleşik toplam 92 firma aktif olarak SBTi ile iklim hedefleri üzerine çalışıyor. Bu sayının her geçen yıl artacağına inanıyoruz. ING olarak Türkiye'de müşterilerimizin iklim hedeflerine ulaşmasına ve emisyonlarını azaltma çabalarına katkılarımızı kararlı adımlarla devam ettireceğiz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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