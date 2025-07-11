ING, Genç Yeteneklere Kariyer Fırsatları Sunuyor

ING, Practica Kampı'na katılan gençleri farklı iş alanlarından yöneticilerle buluşarak, kariyerlerine yön vermelerine önayak oluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING, 30 yılı aşkın süredir 14 ülkede yürüttüğü Uluslararası Yetenek Programı (ITP) ile genç yeteneklere kariyer yolculuklarına başlaması ve geleceğin liderleri arasında yer alması için zemin hazırlıyor.

Bu yıl programa 11 binden fazla genç başvurdu. Çevrim içi değerlendirme sürecini başarıyla geçen 70'ten fazla yetenek, ING Practica Kampı'na katılarak, kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

ING Türkiye Genel Müdürlüğünde düzenlenen kampa katılan gençler, ING kültürünü ve çalışmak istedikleri iş kollarını yakından tanıma fırsatı bulurken, farklı iş alanlarından yöneticilerle buluşarak kariyerlerine yön verecek perspektifler kazandı. Kamptaki değerlendirme adımlarını başarıyla tamamlayan gençler, bankanın geleceğini şekillendiren yetenekler arasında yerlerini alacak.

Genç yetenekler, uluslararası eğitimler, sertifikalar ve yerel ile küresel rotasyonları içeren iki yıllık programa dahil olarak kariyerlerine devam edecek.

"Geleceğe sağlam adımlarla ilerleme fırsatı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, programla, merakla keşfeden ve cesaretle ilerleyen gençlerin kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapmalarına yardımcı olduklarını belirtti.

Gençlerin potansiyellerini keşfetmesine destek olmayı hedeflediklerini aktaran Ataklı, şunları kaydetti:

"Dijitali merkeze alan kurum kültürümüzle, yenilikçi insan kaynakları yaklaşımımızla ve 'Önce kendin olursun, sonra ING'li' anlayışıyla, her gencin liderlik yolculuğunu cesaretle şekillendirebileceği bir çalışma ortam yaratmayı önceliklendiriyoruz. Bu yolculukta onlara ilham vermeyi ve geleceğe sağlam adımlarla ilerleme fırsatını sunmayı amaçlıyoruz. Bu yaklaşımı yansıtan Practica Kampı'nı, bu sene 70'ten fazla genç yetenekle gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz."