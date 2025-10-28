Haberler

Infortrend EonStor GS 4U 90, Kamu Kurumuna Yüksek Kapasiteli Depolama Çözümü Sağladı

Güncelleme:
Infortrend, EonStor GS 4U 90 birleşik depolama çözümünün bir devlet kurumunun Veeam yedeklemeleri için yüksek kapasiteli depolama sağladığını ve dosya erişimini hızlandırdığını açıkladı.

Infortrend, yüksek yoğunluklu birleşik depolama ürünü olan EonStor GS 4U 90'ın, bir kamu kurumunun dosya ağırlıklı iş yüklerini ve Veeam yedeklemeyi güçlendirdiğini duyurdu.

Kurumsal depolama ve yapay zeka çözümleri alanında faaliyet gösteren Infortrend Technology, EonStor GS 4U 90 yuvalı birleşik depolama çözümünün bir devlet kurumunun Veeam yedeklemeleri için büyük kapasiteli depolama sağlarken büyük hacimli dosyalara hızlı bir şekilde erişmesini ve paylaşmasını sağladığını, sınırlı raf alanı için yüksek depolama yoğunluğu sunduğunu ve birleşik bir platform aracılığıyla veri yönetimini basitleştirdiğini duyurdu.

Infortrend Technology Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, "Günümüzde işletmeler, özellikle eski depolama sistemlerini zorlayabilecek dosyalardan kaynaklanan çok hızlı bir veri büyümesiyle karşı karşıyadır. Devlet kurumunda kullanıma girmesi, GS 4090'ın bu zorluğu ne kadar iyi ele aldığının güçlü bir kanıtıdır. EonStor GS yüksek yoğunluklu serimiz ayrıca ultra yüksek performanslı GS 5090 ve 2PB'a kadar ham kapasite, veri koruma ve kolaylaştırılmış yönetim sunan güçlü GS 3090 modellerini de içeriyor" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

