iNFO Yatırım 2023 İkinci Çeyrekte Karını Artırdı

iNFO Yatırım, 2023 ikinci çeyrekte karını 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 162 artırırken, 2023'ün ilk yarısında 4 şirketin de halka arzına liderlik etti. İNFO Yatırım 2022'nin son çeyreğine göre Pay Piyasası'nda pazar payını yüzde 4,73'ten yüzde 5,07'ye VİOP pazar payını yüzde 5,26'dan yüzde 6,16'ya, FX'teki pazar payını yüzde 9,7'den yüzde 14,28'e yükseltti. iNFO Yatırım üzerinden Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırımcı sayısı 45 bini geçerken, VİOP'ta işlem yapan yatırımcı sayısı ise 2 bin 600'e ulaştı. iNFO Yatırım'da yeni hesap açacak müşterilere özel sigorta kampanyası da başladı.

iNFO Yatırım, 2023 ikinci çeyrekte karını 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 162 artırırken, 2023'ün ilk yarısında 4 şirketin de halka arzına liderlik etti.

iNFO Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Hisse Senedi, Viop, Forex, Eurobond, Opsiyon, SGMK, Varant, Uluslararası Piyasalar ve Yatırım Fonları ürünleriyle 33 yıldır faaliyetlerini sürdüren köklü aracı kurumlardan iNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (iNFO Yatırım), 2023'ün ikinci çeyreğinde 2022 yılının ikinci çeyreğine göre karını yüzde 162'lik artışla 145,7 milyon TL'ye yükseltti. 2023'ün ilk 6 aylık performans verilerinde 2022 yılının aynı döneminde ise 130,1 milyon TL olan hizmet gelirleri net karı yüzde 81'lik artışla büyük aşama kaydederek 235 milyon TL olarak gerçekleşti.

iNFO Yatırım, 2023 yılında Maçkolik, Graintürk, Katılımevim ve Forte şirketlerinin halka arz süreçlerine aracılık etti. Birleşim Mühendislik şirketine de likidite sağlandı.

İNFO Yatırım 2022'nin son çeyreğine göre Pay Piyasası'nda pazar payını yüzde 4,73'ten yüzde 5,07'ye VİOP pazar payını yüzde 5,26'dan yüzde 6,16'ya, FX'teki pazar payını yüzde 9,7'den yüzde 14,28'e yükseltti. iNFO Yatırım üzerinden Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırımcı sayısı 45 bini geçerken, VİOP'ta işlem yapan yatırımcı sayısı ise 2 bin 600'e ulaştı.

iNFO Yatırım'da yeni hesap açacak müşterilere özel sigorta kampanyası da başladı.

Ferdi kaza teminatı, araç asistan hizmetleri, diş sağlığı, ozonlu araç temizliği, konut mini onarım ve özel şoför vale gibi birçok içeriğin olduğu kampanyadan yararlanmak için 30 Eylül'e kadar süre bulunuyor.