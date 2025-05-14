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İnek Sütü Miktarında Mart Ayında Yüzde 13,2 Artış

İnek Sütü Miktarında Mart Ayında Yüzde 13,2 Artış
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TÜİK verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü Mart ayında önceki yıla göre yüzde 13,2 artarak 1 milyon 15 bin 647 tona ulaştı. Yoğurt üretimi ise yüzde 1,0 azaldı.

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mart ayında yüzde 13,2 oranında artarak 1 milyon 15 bin 647 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,9 arttı, yoğurt üretimi yüzde 1,0 azaldı, içme sütü üretimi yüzde 6,2 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,8 arttı. Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,4 azaldı, yoğurt üretimi yüzde 2,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 1,1 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,9 arttı.

Bir önceki ay 897 bin 358 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mart ayında yüzde 13,2 oranında artarak 1 milyon 15 bin 647 ton oldu.

Bir önceki ay 132 bin 720 ton olan içme sütü üretimi Mart ayında yüzde 11,9 oranında artarak 148 bin 525 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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