İnegöl'den Hollanda'ya Bin 400 Ton Biber Salçası İhraç Edilecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınların üreteceği bin 400 ton biber salçası Hollanda'ya ihraç edilecek.

Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından salça sezonunun startı verildi. Sezon boyunca üretilecek 4 bin ton domates salçası Türkiye'nin her yerine gönderilecek. Hasadı yapılan biberler de kooperatif üretim tesislerinde kadınlar tarafından işlenerek, hazırlanan bin 400 ton acı biber salçası da peyderpey Hollanda'ya gönderilecek.

Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, "Elimizde geçen yıldan kalan salça bitmek üzere. Bu yüzden bizim kendi yöremizde daha yetişmeyen, 1 hafta-10 günlük bir süresi olan domates yerine Manisa Akhisar'dan 100 ton civarında domates aldık vatandaşın ihtiyacını karşılamak için. Yine hedefimiz 3 bin, 4 bin ton tahmin ettiğimiz domates işleme durumumuz vardı ve iç piyasaya yetişecek şekilde salça yapacağımıza inanıyorum. Bunun yanında da tabii ki yurt dışı ihracatımız var. Yurt dışı ihracatında da yaklaşık bin 100 tonluk bir anlaşmamız var ve o da eylül ayının 1'inden itibaren biberler olur, işlemeye başlarız. Şu anda her şey normal" dedi.

Bu yıl domates salçasının kilosunun 85 liradan satılacağını söyleyen Uğur, biber salçasında da 1 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini belirtti. Uğur, "Şimdi olursa 800 bin avro civarında girişimiz olur. 15-20 yıldır Hollanda'daki aynı firmaya veriyoruz. Bin 100-bin 200 ton civarında ürün bağlantımız var. İnşallah bunu yaparız. 1 milyon dolara yaklaşıyor tabii" diye konuştu.

Tarım işçilerinin yüzde 90'ının kadın olduğunu da söyleyen Uğur, "Bizim tabii ki tarım işçilerinin aşağı yukarı yüzde 90'ı kadın. Bunların bir kısmı çalışma gücünü kaybetse dahi biberde çalışabiliyorlar. Bu nedenle bunların çoğu sigorta istemiyor. Biz sigorta yapmak zorundayız. Çünkü hem yağmur ormanları, sürdürülebilir tarım çiftçisi kurallarına uygun şekilde her şeyi zapt altına almak durumundayız. Ama kimisi devletten yardım alıyor, kimisi kocasından memnu alıyor, kimisi okula gidiyor, 'destek alamam' diyor. O nedenle bazılarını tarla işçisi olarak, tarım işçisi olarak dışarıda gösteriyoruz ve orada da çalıştırıyoruz. Diğerleri de bizim kapalı yerlerimizde biber kesmeye çalışıyor. Bakın ortalama 3 ay devam ediyor. Ağustos, eylül, ekim, Kasım'ın 15'ine kadar 3 buçuk aylık bir süremiz vardı. O 3 buçuk aylık süre içerisinde ortalama 90-100 kişi çalıştırdık" ifadelerini kullandı. - BURSA