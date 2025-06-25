İnegöl AVM 'Dönüşüm Hikayesi' Projesi ile Ödül Aldı

İnegöl AVM 'Dönüşüm Hikayesi' Projesi ile Ödül Aldı
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İnegöl AVM, çevre dostu 'Dönüşüm Hikayesi' projesiyle Solal Awards 2025'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde bronz ödül kazandı. Proje, sürdürülebilirlik anlayışıyla çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor.

İnegöl AVM'nin, çevre dostu 'Dönüşüm Hikayesi' projesi, Solal Awards 2025'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Fiba CP'nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, Avrupa'nın en prestijli perakende ödüllerinden biri olan Solal Awards 2025'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde bronz ödüle layık görüldü. Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen yarışmada, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla hayata geçirilen 'Dönüşüm Hikayesi' projesiyle uluslararası jürinin dikkatini çekti.

Yapılan açıklamaya göre, renovasyon süreci sırasında çatıdan sökülen yaklaşık 2 bin kilogram ahşap bloğu geri dönüştüren İnegöl AVM, bu malzemelerin bin kilogramı ile AVM içerisinde on adet bank tasarlayarak ziyaretçilerin kullanımına sundu. 300 kilogramlık kısmı doğal malzemelerle çocuk oyun alanına dönüştürülürken, kalan ahşaplar da ileriye dönük değerlendirme için ayrıldı. Bu çevreci uygulama sayesinde yaklaşık 80 ağacın kesilmesi önlenmiş oldu. AVM, daha önce aynı projeyle Amerika merkezli MarCom Awards'ta Altın Ödül, European Property Awards'ta ise büyük ödül kazanarak sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını global düzeyde göstermişti.

Fiba Commercial Properties CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, ödülle ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: "İnegöl AVM ile hayata geçirdiğimiz 'Dönüşüm Hikayesi' projesi, sadece çevresel sürdürülebilirlik açısından değil, aynı zamanda topluma katma değer oluşturma hedefimiz açısından da bizim için çok anlamlı. Her bir yatırımımızı sadece ticari başarıyla değil, bulunduğu bölgeye sunduğu sosyal fayda ve sürdürülebilirlik katkısıyla da değerlendiriyoruz. Şirket olarak, İnegöl AVM örneğinde olduğu gibi; kaynakları verimli kullanan, yenilikçi ve toplumla güçlü bağlar kuran projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sektörde sadece yatırım ve yönetim başarımızla değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorumluluğu merkeze alan projelerimizle de geleceği şekillendiriyoruz. Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Solal Awards'ta bu yaklaşımımızın ödüllendirilmesi, bize ve tüm paydaşlarımıza büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Her projemizi altın değerinde görüyor, küresel ölçekte ses getirecek yatırımlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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