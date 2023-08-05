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İnebolu'da Toplanan Yaş Fındıklar Semt Pazarlarında Satışa Sunuldu

Ekonomi Haberleri

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde toplanan yaş fındıklar semt pazarlarında satılmaya başladı. Kabuklu olarak kilogramı 15 ila 20 lira arasında satılan taze fındığın kabuksuzu ise 40 liradan alıcı buluyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde toplanan yaş fındıklar semt pazarlarında satılmaya başladı.

Kastamonu'nun Karadeniz kıyısında bulunan ilçelerinde yetiştirilen fındıklar toplanmaya başlandı. İnebolu ilçesinde de toplanan yaş fındıklar semt pazarlarındaki tezgahlarda yerini aldı. Kabuklu olarak kilogramı 15 ila 20 lira arasında satılan taze fındığın kabuksuzu ise 40 liradan alıcı buluyor.

Yeşil kabuğundan ayrılmış süt kabuklu fındığın daha çok tercih edildiğini belirten vatandaşlar, cevize göre daha ucuz olduğu için fındığa yöneldiklerini belirtti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Kastamonu Ekonomi Haberler

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