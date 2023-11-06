Tekstil devi Inditex'in sahibi Amancio Ortega ile kızı Sandra Ortega, Forbes dergisinin açıkladığı 'En Zengin 100 İspanyol' listesinde birinci ve ikinci sırada yer aldı. Amancio Ortega'nın varlığı bir yıl öncesine göre yüzde 53 artarak 81 milyar 800 milyon avroya ulaştı.

Inditex'in sahibi Amancio Ortega ve kızı Sandra Ortega İspanya'nın en zenginleri listesinde birinci ve ikinci sırada

Tekstil devi Inditex'in sahibi Amancio Ortega ile kızı Sandra Ortega İspanya'nın en zenginleri listesinde 1. ve 2. sırada yer aldı.

Forbes dergisinin açıkladığı "En Zengin 100 İspanyol" listesinde, 81 milyar 800 milyon avroluk varlığıyla Amancio Ortega 1., kızı Sandra Ortega da 7 milyar 100 milyon avro ile 2. sırada gösterildi.

Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho ve Zara Home markalarını bünyesinde bulunduran Inditex'in kurucusu ve en büyük hissedarı olan Amancio Ortega, "En Zengin 100 İspanyol" listesinde ilk sıradaki yerini korurken, varlığını bir yıl öncesine göre yüzde 53 artırdı.

Listede demir yolu şirketi Ferrovial'in başkanı Rafael del Pino (5 milyar 900 milyon avro) 3., Abanca bankasının başkanı Juan Carlos Escotet (4 milyar avro) 4. ve süpermarketler zinciri Mercadona'nın başkanı Juan Roig Alfonso (3 milyar 900 milyon avro) 5. oldu.

İspanya'nın en zengin 5 kişisinin toplam varlığının (102,7 milyar avro) listedeki 100 kişinin toplam servetinin yüzde 48'ine denk geldiği görüldü.

Diğer yandan en zengin 100 İspanyol'un toplam serveti, bir yıl öncesine göre yüzde 37 artışla 196 milyar 130 milyon avroya ulaştı.

Listede ayrıca şarkıcı Julio İglesias (750 milyon avro), tenisçi Rafael Nadal (297 milyon avro) ve Formula 1 pilotu Fernando Alonso da (270 milyon avro) yer aldı.