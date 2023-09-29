Inditex, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılacak

Inditex'in Büyük Çin İletişim Başkanı Amy Yu, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE), küresel moda tekstil sektöründe fikir alışverişi için 'mükemmel bir platform' olduğunu söyledi.

Inditex Büyük Çin İletişim Başkanı Amy Yu, "Çin, sadece mağazaları ve farklı markaları işlettiğimiz bir perakende pazarı değil, aynı zamanda bir yetenek merkezi ve sürekli ilham aldığımız bir yer" dedi.

BARSELONA, 29 Eylül (Xinhua) -- İspanyol moda devi Inditex'in Büyük Çin İletişim Başkanı Amy Yu, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE), küresel moda tekstil sektöründe fikir alışverişi için "mükemmel bir platform" olduğunu söyledi.

Zara, Bershka, Massimo Dutti ve Stradivarius gibi popüler markaları bünyesinde barındıran Inditex, fuara dördüncü kez katılacak. CIIE, ekonomik küreselleşmeyi ve Çin pazarının dünyaya açılmasını hedefliyor.

Amy Yu, Perşembe günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "CIIE, öğrenmeyi sürdürmemiz ve en ilham verici, en önemli sektör oyuncuları, paydaşları ve ortaklarıyla fikir alışverişinde bulunabilmemiz için mükemmel bir platform" dedi.

Yu, "Fuar, hem yurtiçi hem de uluslararası paydaşları ağırlayan uluslararası bir platform. O bakımdan, yurtiçi ve yurtdışıyla bağlantı kurabilmemiz için kesinlikle bir fırsat niteliği taşıyor" diye ekledi.

Çin Ticaret Bakanlığı ve Shanghai Belediyesi Halk Hükümeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen CIIE, altıncı kez Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuar, 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Fuarın organizatörlerine göre, dünya genelinde 100'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 150.000 iş insanının fuara katılması bekleniyor. Fuarda gerçekleştirilecek etkinlikler arasında ağ kurma toplantıları, seminerler, atölyeler ve yeni ürün tanıtımları yer alıyor.

İlk mağazasını 2004 yılında Çin'in Hong Kong bölgesinde açan Zara'nın ikinci mağazası 2006 yılında Inditex'in Asya bölge merkezinin bulunduğu Shanghai kentinde açıldı. Şu anda Çin'de şirkete ait dört markanın (Zara, Zara Home, Massimo Dutti ve Oysho) 50 mağazası bulunuyor.

Yu, "Çin, sadece mağazaları ve farklı markaları işlettiğimiz bir perakende pazarı değil, aynı zamanda bir yetenek merkezi ve sürekli ilham aldığımız bir yer. Çin'deki iş faaliyetlerimiz 1990'larda başladı. Yerel tekstil tedarikçileriyle işbirliği yapmaya o yıllarda başladık" dedi.

Yu, İspanyol şirketin Çin'le bağlantısının, ticari kaygıların ötesine geçerek sosyal katılıma uzandığını vurguladı.

Yu, şirketin Çin'deki 5.000'den fazla öğrencinin yararına Çin Gençlik Geliştirme Vakfı ve 33 okulla birlikte çalıştığını, ayrıca Çin Çevre Koruma Vakfı'yla birlikte kıyafet bağışı ve geri dönüşüm projeleri için çalışmalar yaptığını söyledi.