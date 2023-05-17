İMMİB EYE Projesi ile gençlere istihdam kapıları açılıyor

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Avrupa Birliği tarafından desteklenen "EYE (Empowering Youth by E-Commerce)" projesini hayata geçiriyor.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Avrupa Birliği tarafından desteklenen "EYE (Empowering Youth by E-Commerce)" projesini hayata geçiriyor.

İMMİB açıklamasına göre, gençleri geleceğe hazırlayan EYE Projesi ile eğitim ve istihdam hayatında yer almayan 22-29 yaş aralığındaki gençlere dijital beceriler ve sektörel bilgiler sunulması hedefleniyor.

İMMİB tarafından hayata geçirilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen projenin imza töreni İMMİB Koordinatör Başkanı Adil Pelister ve AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Projenin faaliyetlerine resmi olarak 1 Haziran itibarıyla başlaması planlanıyor.

"İMMİB, gençlerimize yeni fırsatlar sunacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMMİB Koordinatör Başkanı Pelister, eğitim ve pratik becerilerle gençleri güçlendirmenin başarılı bir geleceğin temeli olduğuna inandığını belirtti.

Pelister, dijital pazarlamanın dış ticarette gittikçe artan önemine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu alanda gençler yetiştirerek sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlarken, küresel rekabette avantaj elde etmeleri ve ülkemizin dış ticaret potansiyelini artırmalarını destekliyoruz. EYE projesi ile gençlerimize ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırarak istihdamlarını artırmayı hedefliyoruz.

Geniş üye ağına sahip ve Türkiye'nin lider ihracatçı birliği olan İMMİB, bu potansiyeli ortaya çıkarma hedefiyle gençlerimize yeni fırsatlar sunacak. Oldukça önemli ve kapsamlı hedeflere sahip proje ile 100 genç, dijital pazarlama, dış ticaret ve sosyal becerileri içeren kapsamlı eğitimler ile desteklenecek. Uygulamanın ön planda olduğu projede, gençlere firmalarla eşleşme fırsatı tanınacak."

İstanbul Üniversitesi bünyesinde gençlere kariyer yolculuklarında hizmet verecek bir merkez kurulmasının planlandığını aktaran Pelister, "Bu yapı aracılığıyla dijital pazarlama alanında iş gücü ile KOBİ'ler arasındaki arz ve talebin eşleştirilmesi amaçlanacak. Böylece, İMMİB, akademi ve iş dünyası arasında köprü kurarak sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yetkinliklerin geliştirilmesine de katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.