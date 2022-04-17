İMİB'de yeni başkan Rüstem Çetinkaya oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İMİB'de yeni başkan Rüstem Çetinkaya oldu

AA - Ergin Garip - Ekonomi
 - Güncelleme:
İMİB'de yeni başkan Rüstem Çetinkaya oldu

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) yeni başkanı Rüstem Çetinkaya oldu.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) yeni başkanı Rüstem Çetinkaya oldu.

İMİB açıklamasına göre, Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen İMİB Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Rüstem Çetinkaya 368 oy ile başkan seçilirken, rakibi Aydın Dinçer 270 oy aldı.

Seçimin ardından bir konuşma yapan İMİB Başkanı Çetinkaya, sektörü geliştirecek projelerle yeni döneme hazır olduklarını belirterek, seçim sonuçlarının tüm sektöre hayırlı olmasını diledi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Ergin Garip - Ekonomi

İstanbul, Türkiye, İhracat, Maden, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title