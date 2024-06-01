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IMF ve Ukrayna 2,2 milyar dolarlık kredi için anlaştı

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya yönelik kredi programının dördüncü incelemesini tamamlarken yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ödeme için ön anlaşmaya vardı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya yönelik kredi programının dördüncü incelemesini tamamlarken yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ödeme için ön anlaşmaya vardı.

Fondan yapılan açıklamada, IMF ve Ukraynalı yetkililerin toplam 15,6 milyar dolarlık 4 yıllık finansman paketinin dördüncü incelemesine ilişkin personel düzeyinde anlaştığı aktarıldı.

Açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun onayına bağlı olarak Ukrayna'nın yaklaşık 2,2 milyar dolara erişebileceği kaydedildi.

Makroekonomik istikrarı sürdürmek ve ekonomik reformları ilerletmek için güncellenmiş bir dizi ekonomik ve mali politika üzerinde de anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, Ukrayna ekonomisinin 2024'ün ilk çeyreğinde dirençli büyüme göstermeye ve enflasyonla mücadeleyi sürdürmeye devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, ancak risklerin yüksek olduğu ve savaş devam ettikçe arttığına da işaret edilerek, yılın geri kalanına ilişkin görünümün oldukça belirsiz olmaya devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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