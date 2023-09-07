IMF ve FSB, Kripto Varlıkların Finansal İstikrara Etkisini Engellemek İçin Yol Haritası Belirledi

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Finansal İstikrar Kurulu (FSB), kripto varlıkların makroekonomik ve finansal istikrara zarar vermesini engellemek için önlemler belirledi. IMF ve FSB'nin ortak raporunda, kripto varlıkların para politikasını zayıflatabileceği, mali riskleri artırabileceği ve küresel finansal istikrarı tehdit edebileceği vurgulandı. Rapor, kripto varlıklara yönelik kapsamlı bir politika ve düzenleyici tepkinin gerekliliğine dikkat çekti.

NEW Uluslararası Para Fonu (IMF) ile küresel mali düzenleyiciler, kripto varlıkların makroekonomik ve finansal istikrara zarar vermesini engelleyecek önlemlere ilişkin yol haritası belirledi.

IMF ile G20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulunun (FSB) ortak raporunda, söz konusu önlemlere ilişkin politika önerileri sıralandı.

Raporda kripto varlıkların makroekonomik ve finansal istikrar açısından etkilerine değinilerek, bu varlıkların yaygın şekilde benimsenmesinin para politikasının etkinliğini zayıflatabileceği, sermaye akışı yönetimi önlemlerini atlatabileceği, mali riskleri artırabileceği, reel ekonomiyi finanse etmek için mevcut kaynakları yönlendirebileceği ve küresel finansal istikrarı tehdit oluşturabileceği aktarıldı.

Bu risklerin birbirini güçlendirebileceğine işaret edilen raporda, kripto varlıkların makroekonomik ve finansal istikrara yönelik risklerini ele almak için bunlara yönelik kapsamlı bir politika ve düzenleyici tepkinin gerekli olduğu vurgulandı.

Raporda, kripto varlıkların kapsamlı düzenleyici ve denetleyici gözetiminin makroekonomik politikaları desteklerken finansal istikrar ve finansal bütünlük risklerinin ele alınmasına yardımcı olabileceği anlatıldı.

FSB'nin standart belirleyici kurumlarla birlikte tavsiyelerden oluşan küresel bir çerçeve geliştirdiği ifade edilen raporda, bu çerçevenin tavsiyelerinde "aynı faaliyet, aynı risk, aynı düzenleme" ilkesini uyguladığı ve hükümetlerin karşılaması gereken asgari bir temel oluşturduğu kaydedildi.

Raporda, IMF ile FSB'nin diğer uluslararası kuruluşlar ve standart belirleyici kurumlarla birlikte kripto varlıklara yönelik kapsamlı politika müdahalesinin etkili, esnek ve koordineli bir şekilde uygulanmasını sağlamak için bir yol haritası belirlediği bildirildi.