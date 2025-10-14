Haberler

IMF, Türkiye Ekonomisi Büyüme Tahminini Yükseltti

Uluslararası Para Fonu, Türkiye ekonomisinin 2023 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,5, 2024 yılı için ise yüzde 3,7'ye revize etti. Ayrıca enflasyon tahminleri bu yıl için yüzde 34,9, gelecek yıl için ise yüzde 24,7 olarak açıklandı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği belirtildi. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl 3,7 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Enflasyon tahmini

Türkiye için ortalama enflasyon tahminlerinin bu yıl için yüzde 34,9 ve gelecek yıl için yüzde 24,7 olduğu belirtilen raporda, işsizlik oranına ilişkin beklentilerin de bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 8,3 olduğu kaydedildi. - İSTANBUL

