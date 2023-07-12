IMF, Pakistan ile 3 milyar dolarlık anlaşmayı onayladı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Guvernörler Kurulu, Pakistan ile 30 Haziran'da imzalanan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını onayladı. Anlaşmanın onaylanmasıyla Pakistan'a 1,2 milyar dolar serbest bırakılacak ve kalan miktar program süresince değerlendirmelerin ardından aktarılacak. Bu gelişme, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Pakistan Merkez Bankasına toplamda 3 milyar dolar mevduat yatırmasının ardından gerçekleşti. IMF anlaşmasının ardından Pakistan'ın kredi notu da yükseltildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Guvernörler Kurulu, Pakistan ile 30 Haziran'da imzalanan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını onayladı.

IMF'den yapılan açıklamada, IMF Guvernörler Kurulunun Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek için bu ülkeyle 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını onayladığı belirtildi.

Kurulun onayıyla Pakistan'a yönelik 1,2 milyar dolar serbest bırakılacak. Kalan miktar ise program süresince yapılacak değerlendirmelerin ardından Pakistan'a aktarılacak.

Söz konusu gelişme, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), Pakistan Merkez Bankasına son 2 günde toplamda 3 milyar dolar mevduat yatırmasının ardından gerçekleşti.

Başbakan Şerif kurulun onayından memnun

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, IMF Guvernörler kurulunun anlaşmayı onaylamasından duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, bunun hükümetin ekonomik istikrarı sağlama çabalarında ileriye doğru atılan büyük bir adım olduğunu kaydetti.

Pakistan, dün Suudi Arabistan'dan 2 milyar dolar, bugün ise BAE'den 1 milyar dolar finansal destek almıştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, IMF ile anlaşmasının ardından Pakistan'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "CCC-"den "CCC" seviyesine yükseltmişti.

IMF Pakistan Misyon Şefi Nathan Porter, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, IMF ile Pakistanlı yetkililerin 9 aylık süreyle 3 milyar dolar stand-by düzenlemesi konusunda anlaştığını duyurmuştu.