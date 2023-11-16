IMF, Pakistan'a 700 milyon dolarlık kredi serbest bırakacak

Pakistan ile Uluslararası Para Fonu (IMF), temmuzda onaylanan 3 milyar dolarlık kurtarma paketinden 700 milyon doların serbest bırakılması için ön anlaşmaya vardı.

Pakistan ile Uluslararası Para Fonu (IMF), temmuzda onaylanan 3 milyar dolarlık kurtarma paketinden 700 milyon doların serbest bırakılması için ön anlaşmaya vardı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da Pakistan ile IMF yetkililerinin müzakereleri olumlu sonuçlandı.

Yapılan görüşmeler kapsamında IMF ile Pakistan, temmuzda onaylanan 3 milyar dolarlık kurtarma paketinden 700 milyon doların serbest bırakılması için ön anlaşmaya vardı.

IMF Guvernörler Kurulu'nun onaylaması halinde Pakistan, 700 milyon dolar alacak.

Uluslararası Para Fonu, 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasının ardından Pakistan Merkez Bankasına 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi 13 Temmuz'da yatırmıştı.

IMF Guvernörler Kurulu, Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek için bu ülkeyle 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 12 Temmuz'da onaylamıştı.