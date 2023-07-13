IMF, Pakistan'a 3 Milyar Dolarlık Kredi Onayladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek amacıyla 3 milyar dolarlık kredi verilmesini onayladı. IMF, zorlu bir ekonomik dönemde olan Pakistan'ın iç ve dış dengesizliklerini çözmek için bir politika çapası sağlayacak.

İSLAMABAD, 13 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) icra kurulu, Güney Asya ülkesi Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek üzere 3 milyar ABD doları tutarında kredi verilmesini onayladı.

IMF'den Çarşamba günü yapılan açıklamada, icra kurulunun Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek üzere yaklaşık 3 milyar ABD doları tutarında 9 aylık bir stand-by düzenlemesini onayladığı belirtildi.

Düzenlemenin Pakistan için zorlu bir ekonomik dönemde geldiğini belirten küresel kredi kuruluşu, zorlayıcı dış ortam, yıkıcı seller ve politikadaki yanlış adımların 2022-2023 mali yılında büyük mali ve dış açıklara, enflasyonun yükselmesine ve rezerv tamponlarının aşınmasına yol açtığını ifade etti.

IMF'ye göre "Pakistan'ın yeni stand-by destekli programı, iç ve dış dengesizliklerin çözülmesi için bir politika çapası, çok taraflı ve iki taraflı ortaklardan mali destek almak için de bir çerçeve sağlayacak."

İcra kurulunun onayıyla 1,2 milyar ABD dolarının derhal ödenebileceği, geri kalan tutarın ise iki ayrı çeyrekte gözden geçirmeye tabi tutularak program süresi boyunca aşamalı olarak ödeneceği belirtildi.