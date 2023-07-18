IMF, Mısır'ın kamu kuruluşlarındaki hisselerini satma kararını memnuniyetle karşıladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Mısır hükümetinin kamu kuruluşlarındaki 1,9 milyar ABD doları değerindeki öz sermaye hisselerini satma kararını memnuniyetle karşıladı. IMF Sözcüsü Julie Kozack, Mısır hükümetinin bu hamlesinin ülkeye makroekonomik istikrarı yeniden sağlamayı amaçlayan politika paketini uygulamasında ilerleme kaydettiğini belirtti.

KAHİRE, 18 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF), Mısır hükümetinin kamu kuruluşlarındaki 1,9 milyar ABD doları değerindeki öz sermaye hisselerini satma kararını memnuniyetle karşıladı.

Mısır Devlet Enformasyon Servisi'nin aktardığına göre, IMF Sözcüsü Julie Kozack Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Mısır hükümetinin bu hamlesinin, ülkeye makroekonomik istikrarı yeniden sağlamayı amaçlayan kapsamlı politika paketini uygulamasında ilerleme kaydettiğini gösterdiğini söyledi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli geçen hafta yaptığı açıklamada, hükümetin ülkedeki özel sektörü canlandırmak amacıyla kamu kuruluşlarındaki hisseleri satmak üzere özel sektörle 1,9 milyar ABD doları tutarında sözleşmeler imzaladığını söylemişti.

Kamu kuruluşlarının satışı, Mısır hükümetinin Ocak ayında başlattığı bir programın parçası.

IMF, "sürdürülebilir, kapsayıcı ve özel sektör liderliğinde büyümenin" önünü açması umuduyla, Mısır'ın ekonomik reform programını destekleme amaçlı yaklaşık 3 milyar dolarlık krediyi Aralık ayında onaylamıştı.