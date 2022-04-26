İMF, Libya'da bu yıl enflasyonun yükselmeye devam edeceği beklentisinde - Haberler

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İMF, Libya'da bu yıl enflasyonun yükselmeye devam edeceği beklentisinde

AA - Hamdi Yıldız - Ekonomi
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İMF, Libya'da bu yıl enflasyonun yükselmeye devam edeceği beklentisinde

Uluslararası Para Fonu (İMF), Libya'da bu yıl enflasyonun yükselmeye devam etmesinin ve yüzde 3,7'ye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Uluslararası Para Fonu (İMF), Libya'da bu yıl enflasyonun yükselmeye devam etmesinin ve yüzde 3,7'ye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, İMF'nin "2022 Küresel Ekonomik Beklentiler" başlıklı raporunda, Libya'da verilerin, savaş ve zayıf imkanlar arka planında beklentilerin orta vadede düşük, hesaplamaların ise güvenilir olduğunu gösterdiği belirtildi.

Bu yılki enflasyon oranlarının yüzde 3,7 olmasının beklendiği bildirilen raporda, yükselişin süreceği öngörüsünde bulunuldu.

Raporda "Libya'da GSYİH büyümesi bu yıl yüzde 3,5'e ulaşacak. 2023'te yüzde 4,4'e yükselmesi ve 2027'de yüzde 3,6'ya düşmesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

İMF, raporunda, 2022'de enflasyon ortalamalarının yüzde 2,4'e düşmesinin de mümkün olduğu değerlendirmesinde bulundu.

AA / Hamdi Yıldız - Ekonomi

Uluslararası Para Fonu, Enflasyon, Savaş, Libya, Ekonomi, Haberler

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