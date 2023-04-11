IMF, küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e ve 2024 için yüzde 3,1'den yüzde 3'e düşürdü.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e ve 2024 için yüzde 3,1'den yüzde 3'e düşürdü.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2023 sayısını "Zorlu Bir Toparlanma" başlığıyla yayımladı.

Raporda, dünya ekonomisinin "yumuşak bir iniş" yapabileceğine dair 2023'ün başlarındaki kesin olmayan işaretlerin, inatla yüksek seyreden enflasyon ve finans sektöründeki son çalkantılarla azaldığı aktarıldı.

Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi, gıda ve enerji fiyatlarının düşmesiyle enflasyonun gerilediğine işaret edilen raporda, temel fiyat baskılarının bazı ekonomilerde iş gücü piyasalarındaki sıkılıkla "yapışkan" göründüğü kaydedildi.

Raporda, bankacılık sektöründeki kırılganlıkların odak noktası haline gelmesi ve banka dışı finansal kuruluşlar dahil finans sektöründe daha geniş kapsamda yayılmasına dair korkuların artmasıyla politika faizlerindeki hızlı artışın yan etkilerinin belirginleştiği belirtildi.

"Riskler aşağı yönlü" uyarısı

Borç seviyelerinin yüksek seyretmeye devam ettiğine de dikkati çekilen raporda, bu durumun politika yapıcıların yeni zorluklara yanıt verme kabiliyetini sınırladığı aktarıldı.

Raporda, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından hızla yükselen emtia fiyatlarının gevşediği ancak savaşın devam ettiği ve jeopolitik gerilimlerin yüksek olduğuna işaret edildi.

Raporda, "Düşen gıda ve enerji fiyatları ile iyileşen tedarik zinciri işleyişinden kaynaklanan olumlu gelişmelere rağmen finans sektöründeki son çalkantıyla artan belirsizlikle riskler kesin olarak aşağı yönlü." denildi.

Küresel ekonomik büyüme oranının 5 yılda yüzde 3'te sabitleneceği tahmin ediliyor

IMF'nin raporunda, geçen yıl yüzde 3,4 büyüdüğü tahmin edilen dünya ekonomisinin, bu yıl yüzde 2,8 ve 2024'te yüzde 3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

IMF'nin ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, dünya ekonomisinin 2023'te yüzde 2,9 ve 2024'te yüzde 3,1 büyüyeceği öngörülmüştü.

Raporda, küresel ekonomik büyüme oranının 5 yılda yüzde 3'te sabitlenmesinin beklendiği, bunun 1990'dan bu yana en düşük orta vadeli büyüme tahmini olduğu belirtildi.

Küresel enflasyonun ise düşük emtia fiyatları nedeniyle 2022'deki yüzde 8,7 seviyesinden 2023'te yüzde 7'ye düşmesinin beklendiği aktarılan raporda, çekirdek enflasyonun daha yavaş düşebileceği ve enflasyonun hedefe döndürülmesinin 2025'ten önce olası olmadığı bildirildi.

Türkiye'nin büyüme beklentisi 2024 yılı için yükseltildi

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 ve 2024'te yüzde 3,6 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

IMF'nin ocak ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2023 ve 2024'te yüzde 3'er büyüyeceği öngörülmüştü.

Türkiye için enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, 2022'de yüzde 72,3 olan yıl sonu enflasyon tahmininin 2023'te yüzde 50,6'ya ve 2024'te yüzde 35,2'ye gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, Türkiye için işsizlik tahmininin 2023 için yüzde 11 ve 2024 için yüzde 10,5 olarak belirlendiği bildirildi.

Gelişmiş ekonomilerin büyümesinde yavaşlama bekleniyor

Gelişmiş ekonomilerin büyümesinde belirgin bir yavaşlama görülmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, geçen yıl yüzde 2,1 büyüdüğü tahmin edilen ABD ekonomisinin, bu yıl yüzde 1,6 ve 2024'te yüzde 1,1 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

IMF'nin ocak ayındaki tahminlerinde, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4 ve 2024'te yüzde 1 büyüyeceği öngörülmüştü.

Geçen yıl yüzde 3,5 olduğu tahmin edilen Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme hızının da bu yıl yüzde 0,8'e gerilemesinin beklendiği aktarılan raporda, bölge ekonomisinin 2024'te yüzde 1,4 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

IMF'nin ocak ayındaki tahminlerinde, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,7 ve gelecek yıl yüzde 1,6 büyüyeceği öngörülmüştü.

Raporda, daha önce bu yıl yüzde 0,1 büyümesi öngörülen Almanya ekonomisinin, 2023'te yüzde 0,1 küçülmesinin beklendiği belirtilirken, Fransa ekonomisi ile ilgili büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,7 olarak korunduğu aktarıldı. İtalya ile ilgili büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseltildiği kaydedilen raporda, İspanya ile ilgili büyüme tahmininin yüzde 1,1'den yüzde 1,5'e çıkarıldığı bildirildi.

Raporda, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinin Almanya için yüzde 1,4'ten yüzde 1,1'e, Fransa için yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e, İtalya için yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e ve İspanya için yüzde 2,4'ten yüzde 2'ye indirildiği belirtildi.

Daha önce bu yıl yüzde 0,6 daralması öngörülen İngiltere ekonomisinin yüzde 0,3 küçülmesinin beklendiği aktarılan raporda, ülke ekonomisinin 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 0,9'dan yüzde 1'e çıkarıldığı bildirildi.

Raporda, söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentileri 2023 yılı için yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e çıkarılırken, 2024 için yüzde 1,4 olarak korunduğu kaydedildi.

Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 5,2 büyümesi tahmin ediliyor

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen raporda, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 5,2 ve 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,5 olarak korunduğu aktarıldı.

Hindistan ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 6,1'den yüzde 5,9'a ve gelecek yıl için yüzde 6,8'den yüzde 6,3'e indirildiği kaydedilen raporda, Rusya ekonomisi ile ilgili büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,3'ten yüzde 0,7'ye çıkarılırken, gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 1,3'e düşürüldüğü belirtildi.

Raporda, bu revizyonlarla yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisinin 2023 için yüzde 4'ten yüzde 3,9'a indirildiği, 2024 yılı için yüzde 4,2 olarak korunduğu aktarıldı.