IMF Küresel Ekonomi Büyüme Tahminlerini Yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 3,1 olarak tuttu.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını "Küresel Ekonomi Değişim İçinde, Beklentiler Sönük Kalmaya Devam Ediyor" başlığıyla yayımladı.

Raporda, küresel ekonomik büyümenin 2024'teki yüzde 3,3 seviyesinden 2025'te yüzde 3,2'ye ve 2026'da yüzde 3,1'e yavaşlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisinde temmuz ayındaki tahminlerine kıyasla yukarı yönlü revizyona giden IMF, 2026 yılına yönelik tahminini ise sabit tuttu.

Fon, temmuz ayındaki tahminlerinde dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 büyümesini öngörmüştü.

Görünüme yönelik riskler artıyor

Raporda, ticaret politikası belirsizliğinin ticaret ortakları arasında net, şeffaf ve kalıcı anlaşmaların olmaması nedeniyle yüksek seviyede kalmaya devam ettiği ve odağın nihai tarife düzeyinden, bunların fiyatlar, yatırımlar ve tüketim üzerindeki etkisine kaymaya başladığı ifade edildi.

Şu ana kadar daha korumacı ticaret önlemlerinin ekonomik faaliyet ve fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu belirtilen raporda, yılın ilk yarısında büyümenin dayanıklılığını koruduğu aktarıldı.

Raporda, enflasyonun ise daha karışık sinyaller verdiği, küresel ölçekte manşet ve çekirdek enflasyonun hafifçe yükseldiği kaydedildi.

Korumacı önlemlerin olumsuz etkilerinin görülmeye başladığına dair artan işaretler olduğuna değinilen raporda, ticaret politikası belirsizliğinin 2025 ve 2026 boyunca yüksek seviyede kalmaya devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, küresel ekonomi daha parçalanmış bir manzaraya doğru kayarken görünüme yönelik risklerin arttığı kaydedildi.

Türkiye ekonomisinin büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edildi

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl 3,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3, gelecek yıl 3,3 büyümesini öngörmüştü.

Türkiye için ortalama enflasyon tahminlerinin bu yıl için yüzde 34,9 ve gelecek yıl için yüzde 24,7 olduğu belirtilen raporda, işsizlik oranına ilişkin beklentilerin de bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 8,3 olduğu kaydedildi.

ABD ve AB ekonomilerinin bu yılki büyüme tahminlerinde hafif yukarı yönlü revizyon

Raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye, 2026 yılı için yüzde 2'den yüzde 2,1'e çıkarıldığı belirtildi.

Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1'den yüzde 1,2'ye çıkarıldığı kaydedilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e çekildiği aktarıldı.

Raporda, Almanya'nın büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 0,9 olarak sabit tutulduğu kaydedilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseltilirken gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 0,9'a indirildiği bildirildi.

Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,5 ve gelecek yıl için yüzde 0,8 olarak sabit tutulduğu, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a ve gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 2'ye yükseltildiği kaydedildi.

IMF'nin raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e indirildiği aktarıldı.

Raporda, Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e ve gelecek yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,6'ya çıkarıldığı belirtildi.

Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8 büyümesi bekleniyor

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,8 ve gelecek yıl için yüzde 4,2 olarak korunduğu aktarıldı.

Hindistan ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,4'ten yüzde 6,6'ya çıkarıldığı belirtilen raporda, gelecek yıl için yüzde 6,4'ten yüzde 6,2'ye indirildiği kaydedildi.

Raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,6'ya indirilirken, gelecek yıl için yüzde 1 olarak tutulduğu belirtildi.