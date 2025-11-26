Haberler

IMF, Hindistan'ın Ekonomik Hedefleri İçin Yapısal Reformları Hızlandırma Çağrısı Yapıyor

Güncelleme:
Uluslararası Para Fonu (IMF), Hindistan'ın gelişmiş ekonomi olma hedefini desteklemek için yapısal reformların hızlandırılmasının kritik önem taşıdığını vurguladı. 2025/2026 mali yılında Türkiye'nin GSYH büyümesinin %6,6 olacağı tahmin ediliyor.

NEW Uluslararası Para Fonu (IMF), yapısal reformların hızlandırılmasının istikrarı korumak ve Hindistan'ın gelişmiş ekonomi olma hedefini desteklemek için kritik önem taşıdığını belirterek, sağlam politikaların sürdürülmesi çağrısı yaptı.

IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulunun Hindistan için 4. madde konsültasyonunu tamamladığı ve yetkililerin bu kapsamda hazırlanan raporun yayımlanmasına onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan ekonomisinin iyi performans göstermeye devam ettiği, 2024/2025 mali yılındaki yüzde 6,5 oranında ekonomik büyümenin ardından 2025/2026 mali yılının ilk çeyreğinde reel Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 7,8 oranında büyüme kaydettiği aktarıldı.

Gıda fiyatlarındaki sakinliğin etkisiyle manşet enflasyonun belirgin şekilde gerilediği kaydedilen açıklamada, finansal ve kurumsal sektörlerin dayanıklılığını koruduğu ifade edildi.

Açıklamada, mali konsolidasyonun ilerlediği ve hizmet ihracatının dayanıklı seyri sayesinde cari açığın sınırlı kaldığı aktarıldı.

Dış olumsuzluklara rağmen, elverişli iç koşulların desteğiyle büyümenin güçlü seyrini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ABD'nin yüzde 50 oranındaki tarifelerini tutacağı varsayımıyla, reel GSYH büyümesinin 2025/2026 mali yılında yüzde 6,6 olması, 2026/2027 mali yılında ise yüzde 6,2'ye gerilemesinin tahmin edildiği bildirildi.

"Yapısal reformların daha hızlı uygulanması ihracatı, özel sektör yatırımlarını ve istihdamı artırabilir"

Açıklamada, "İleriye dönük olarak Hindistan'ın gelişmiş ekonomi olma hedefi, potansiyel büyümeyi artıracak kapsamlı yapısal reformların ilerletilmesiyle desteklenebilir." değerlendirmesi yapıldı.

Ekonomik görünüm için önemli kısa vadeli risklerin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, yeni ticaret anlaşmalarının imzalanması ve yurt içinde yapısal reformların daha hızlı uygulanmasının ihracatı, özel sektör yatırımlarını ve istihdamı artırabileceği; jeoekonomik parçalanmanın daha da derinleşmesinin ise finansal koşulların sıkılaşmasına, girdi maliyetlerinin artmasına ve ticaretin, doğrudan yabancı yatırımların ve ekonomik büyümenin azalmasına yol açabileceği aktarıldı.

Açıklamada İcra Direktörleri Kurulunun değerlendirmelerine de yer verilirken, direktörlerin yüksek belirsizlik ortamında, sağlam politikaların sürdürülmesi çağrısında bulunduğu, yapısal reformların hızlandırılmasının istikrarı korumak ve Hindistan'ın gelişmiş ekonomi olma hedefini desteklemek için kritik önem taşıdığını vurguladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
