IMF, Hindistan'dan beyaz pirinç ihracatı kısıtlamalarının kaldırılmasını istedi

IMF, Hindistan hükümetine basmati olmayan beyaz pirinç ihracatı kısıtlamalarını kaldırma çağrısı yaptı. IMF Baş Ekonomisti, bu tür kısıtlamaların dünya genelinde gıda fiyatlarında oynaklığa ve misilleme önlemlerine yol açabileceğini belirtti.

YENİ DELHİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF), Hindistan'dan küresel enflasyona etki edeceği gerekçesiyle basmati olmayan beyaz pirinç ihracatına getirdiği kısıtlamaları kaldırmasını istedi.

Hindistan hükümeti 20 Temmuz'da, iç piyasa arzını artırma ve perakende satış fiyatlarını kontrol altına alma amacıyla basmati olmayan beyaz pirincin ihracatını yasaklamıştı.

IMF Baş Ekonomisti ve Araştırma Departmanı Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas, Salı günü Dünya Ekonomik Görünüm raporunun yayımlanmasından sonra düzenlediği basın toplantısında, bu tür kısıtlamaların, dünyanın diğer bölgelerinde gıda fiyatlarında oynaklığa ve misilleme niteliğinde önlemlere yol açabileceğini, bunun da küresel olarak zararlı olabileceğini söyledi.