IMF: Gana ekonomisi istikrar işaretleri gösteriyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), üç yıllık destek programının başlamasının ardından Gana ekonomisinin istikrar işaretleri göstermeye başladığını bildirdi.

IMF'ten ekip lideri Stephane Roudet'in öncülüğünde IMF Misyonu, Gana'ya ziyarette bulundu.

Roudet, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, IMF'nin üç yıllık destek programının başlamasının ardından Gana ekonomisinin istikrar işaretleri göstermeye başladığını belirtti.

Son zamanlarda Gana'nın uluslararası rezervlerdeki artış ve daha az oynak döviz kurunu gösterdiğine işaret eden Roudet, "Ziyaret sırasında son makroekonomik gelişmeleri ele aldık." dedi.

Roudet, yetkililerin fon destekli program kapsamındaki temel taahhütlerini yerine getirme konusunda kaydettikleri ilerlemeyi de değerlendirdiklerini aktardı.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapan Gana, kredinin ilk kısmı olan 600 milyon doları teslim almıştı.

Bu karar eleştirilse de analistler, kararın Gana'nın zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacağını belirtiyor.