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IMF: ECB'nin faiz indirimi yerinde

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IMF Sözcüsü Julie Kozack, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlamasının yerinde olduğunu belirtti.

NEW Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Avrupa'da da enflasyonun düşürülmesi konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziranda faiz oranlarını düşürmeye başlamasının "yerinde" olduğunu bildirdi.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin önemli şoklara ve para politikasının sert şekilde sıkılaştırılmasına rağmen oldukça dirençli olduğuna işaret eden Kozack, bu yılın ilk çeyreğinde faaliyetin yavaşladığını ancak iç talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Kozack, ilk çeyrekteki enflasyon verilerinin ABD'de görmek istediklerinden genel olarak daha yüksek olduğunu belirterek, bunun ülkede enflasyonu hedefe geri getirmeye çalışırken yolda engellerle karşılaşılacağını hatırlattığını dile getirdi.

Bunun aynı zamanda ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek aylarda politika kararlarında temkinli ve verilere bağımlı olması gerektiği görüşünü de güçlendirdiğine dikkati çeken Kozack, politika kısıtlamasının 2024'te ABD ekonomik büyümesini yavaşlatmasının beklendiğini ifade etti.

Kozack, sıkı para politikasının ve daha az genişlemeci maliye politikasının etkisinin hem tüketim hem de yatırım üzerinde baskı yaratmasının beklendiğini belirterek, iş gücü piyasası koşullarında da bazı gevşeme belirtileri olduğunu aktardı.

ECB'nin bugünkü faiz indirimi kararına da değinen Kozack, ABD'de olduğu gibi Avrupa'da da enflasyonun düşürülmesi konusunda önemli ilerleme kaydedildiğine dikkati çekti.

Kozack, "ECB politikasının uygun olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla daha önce de söylediğimiz gibi, ECB'nin haziran ayında faiz indirimine başlamasının yerinde olduğunu düşündük ancak ECB'nin veriye bağlı ve toplantı bazlı yaklaşımını sürdürmesi de önemli." diye konuştu.

ECB bugün, yaklaşık 5 yıl sonra ilk faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

Kaynak: AA / Ekonomi

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