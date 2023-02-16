IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları nisanda yüz yüze yapılacak
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Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, nisanda gerçekleştirilecek Bahar Toplantıları'nın yüz yüze yapılacağını bildirdi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, nisanda gerçekleştirilecek Bahar Toplantıları'nın yüz yüze yapılacağını bildirdi.
IMF'den yapılan açıklamada, Bahar Toplantıları'nın 10-16 Nisan'da Washington DC'de bulunan IMF ve Dünya Bankası Grubu genel merkezlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada, toplantıların halka açık bölümlerinin IMF ve Dünya Bankası dijital platformlarından takip edilebileceği belirtildi.
Kaynak: AA / Ekonomi