IMF'den İtalya ekonomisi için bu yıl yüzde 3'lük büyüme beklentisi

Uluslararası Para Fonu (IMF), İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 0,7 büyüyeceği tahmininde bulundu.

IMF'den yapılan açıklamada, İtalya ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi.

İtalya ekonomisinin, Kovid-19 salgınının neden olduğu gerilemenin ardından güçlü bir şekilde toparlandığı belirtilen açıklamada, istihdam ve iş gücüne katılımın tamamen düzeldiği, bankaların sorunlu kredilerinin azalmaya devam ettiği ve sermaye pozisyonlarının güçlendiği aktarıldı.

Açıklamada, ülke ekonomisinin yeni zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilerek, Ukrayna'daki savaş ve küresel tedarik zincirinde Kovid-19 ile ilgili aksamaların, küresel talep yavaşlarken bile enerji fiyatları ile enflasyonu yukarı ittiği ve temel ürün kıtlığını yoğunlaştırdığı kaydedildi.

Yeterli enerji arzının sağlanmasının bir öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin kuzey kesiminde şiddetli bir kuraklığın gıda fiyatlarını daha da baskılayacağı ve enerji güvenliğiyle ilgili sorunları daha da kötüleştireceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Büyümenin keskin bir şekilde ılımlı hale gelmesi ve Ukrayna'daki savaş, para politikasının sıkılaşması, devam eden tedarik zinciri aksaklıkları ile daha yüksek ve kalıcı enflasyon nedeniyle baskı altında kalması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Büyüme hızında yavaşlama beklentisi

Ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,6'lık büyüme gösterdiği anımsatılan açıklamada, İtalya ekonomisinin çoğunlukla geçen yıldan gelen güçlü devirle bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 0,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Ülkede ortalama yıllık enflasyonun ise bu yıl yüzde 6,7 ile zirve yapması ve daha sonra kademeli olarak düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Sonraki yıllarda enerji fiyatlarının ılımlı hale gelmesiyle kamu yatırım harcamalarıyla desteklenen büyümenin artacağının tahmin edildiği belirtilerek, temel tahminle ilgili belirsizliğin yüksek olduğu ve aşağı yönlü risklerin görünümü önemli ölçüde etkileyebileceği ifade edildi.

Açıklamada, enerji fiyatlarında daha fazla artışın ve finansal koşulların hızla sıkılaşmasının büyüme ile mali konsolidasyon çabalarını baskılayabileceği kaydedildi.

IMF'nin açıklamasında gelecek aylarda Rusya'nın enerji ithalatının tamamen askıya alınmasının, üretimi önemli ölçüde azaltabileceği belirtildi.