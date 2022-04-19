IMF'den finansal istikrar risklerinin arttığı uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), finansal istikrar risklerinin birçok alanda arttığını belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve ardından gelen yaptırımların finansal sistemin dayanıklılığını test edeceğini kaydetti.

IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun Nisan 2022 sayısını "Ukrayna Savaşından Gelen Şok Dalgaları Finansal Sistemin Dayanıklılığını Test Ediyor" başlığıyla yayımladı.

Raporda, "Ukrayna'daki savaş nedeniyle küresel finansal koşullar belirgin şekilde sıkılaştı ve ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü riskler arttı." ifadesi kullanıldı.

Bu durumun dünyanın büyük bir kısmının salgını yavaş yavaş kontrol altına aldığı ve küresel ekonominin Kovid-19'dan kurtulduğu sırada gerçekleştiğine işaret edilen raporda, bu zamana kadar finansal kurumları veya piyasaları etkileyen herhangi bir küresel sistemik olay gerçekleşmemesine karşın finansal istikrar risklerinin birçok cephede arttığı aktarıldı.

Emtia fiyatlarındaki artışın enflasyon baskısını artırması beklentisi

Raporda, savaşın yoğunlaşmasından ve buna bağlı olarak yaptırımların artmasından kaynaklanan ani bir risk yeniden fiyatlandırmasının salgın sırasında oluşan bazı kırılganlıkları açığa çıkarabileceği ve bunlarla etkileşime girerek varlık fiyatlarında keskin bir düşüşe yol açabileceği kaydedildi.

Emtia fiyatlarındaki keskin artışın enflasyon baskısını artırmasının beklendiğine işaret edilen raporda, merkez bankalarının rekor düzeyde yüksek enflasyonla mücadele ile salgın sonrası toparlanmayı güvence altına almak arasında zorlu bir dengeyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Raporda, "Gelen enflasyon verileri, birçok ülkede para politikasının daha kararlı bir şekilde sıkılaştırılmasının gerekli olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

"Savaş, bir dizi orta vadeli yapısal sorunu gündeme getirdi"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve ardından gelen yaptırımların yansımalarının küresel olarak yankılanmaya devam ettiği belirtilen raporda, bunun bankaların ve banka dışı kuruluşların doğrudan ve dolaylı riskleri, emtia piyasalarındaki aksaklıklar, zayıf piyasa likiditesi ve fonlama zorlukları, gelişen pazarlarda kriptolaşmanın hızlanması ve olası siber olaylar dahil çeşitli kanallar aracılığıyla finansal sistemin dayanıklılığını test edeceği aktarıldı.

Raporda, Ukrayna'daki savaşın politika yapıcıların gelecek yıllarda yüzleşmeleri gereken bir dizi orta vadeli yapısal sorunu gündeme getirdiği vurgulandı.

Savaşın karbon yoğun enerjiye olan bağımlılığı azaltmanın ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmanın aciliyetini ortaya koyduğuna işaret edilen raporda, Rusya'ya yönelik yaptırımların ve Rusya ile Ukrayna'daki sermaye kısıtlamalarının ardından bazı gelişen piyasa para birimlerine karşı kripto varlıkların ticaret hacimlerinin arttığı kaydedildi.

"Merkez bankaları enflasyona karşı kararlı davranmalı"

Politika önerilerine de yer verilen raporda, merkez bankalarının enflasyon baskısının yerleşmesini ve enflasyon beklentilerinin istikrarsızlaşmasını önlemek için kararlı davranması gerektiği vurgulandı.

Raporda, finansal piyasalarda gereksiz oynaklığı önlemek için gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankalarının veriye bağlı kalırken normalleşme süreci hakkında net rehberlik sağlamasının büyük önem taşıdığı aktarıldı.

Politika yapıcıların kripto varlıklar için kapsamlı küresel standartlar geliştirmesi gerektiği vurgulanan raporda, enerji güvenliği endişelerini gidermek için fosil yakıt alternatiflerinin ve yenilenebilir kaynakların kullanılabilirliğini artırma ve maliyetini düşürme, yeşil ekonomiye geçişte özel finansmanı büyütme ve iklim finansmanı bilgi mimarisini güçlendirmeye yönelik önlemlerin alınması gerektiği kaydedildi.