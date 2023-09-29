IMF, Çin'in 2023'te yüzde 5 büyüme hedefini sürdürüyor

WASHİNGTON, 29 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in 2023'te yaklaşık yüzde 5'lik büyüme hedefini tutturacağı yönündeki beklentisini sürdürdüğünü açıkladı.

IMF Sözcüsü Julie Kozack, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Xinhua'dan gelen soruya yanıt olarak, "Çin konusunda yakın zamanda gördüğümüz şey, ilk çeyrekten sonra ekonomide bir yavaşlama olduğu. Ancak son gelen veriler biraz daha karışık ve bazı istikrarlaşma işaretleri içeriyor" dedi.

Ayrıntılı öngörülerin, 9-15 Ekim tarihleri arasında Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenmesi planlanan 2023 Dünya Bankası-IMF Yıllık Toplantıları'nda yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm raporunda yer alması bekleniyor.

Fas'ta medyana gelen yıkıcı depremin ardından Marakeş kentinde toplantıların düzenlenip düzenlenemeyeceğine yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Dünya Bankası Grubu ve IMF, Fas hükümetiyle birlikte, 2023 Yıllık Toplantıları'nın Marakeş'te düzenlenmesi planını sürdürme kararı almıştı.

IMF Yönetim Kurulu, Perşembe günü iklim konusundaki kırılganlığıyla mücadele etmesi, doğal afetlere hazırlıklarını güçlendirmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik finansmanı teşvik etmesi için Fas'a Direnç ve Sürdürülebilirlik Kredi Programı kapsamında yaklaşık 1,32 milyar ABD doları tutarında 18 aylık krediyi onayladı.