IMF: Çin Ekonomisi Yavaşlıyor

IMF Sözcüsü Julie Kozack, Çin ekonomisinin zayıf özel yatırım, yavaşlayan ihracat ve azalan iç talep nedeniyle yavaşladığını belirtti. ABD ve Çin arasındaki ekonomik görüşmelerin işbirliğini geliştireceğini vurgulayan Kozack, küresel ticaret ve yatırım sisteminin parçalanmasının küresel ekonomi için zararlı olacağını söyledi. ABD'de enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Kozack, merkez bankalarının enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanana kadar para politikası rotasını sürdürmeleri gerektiğini ifade etti. IMF'nin Çin büyüme tahminini revize edeceği belirtildi.

NEW Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Çin ekonomisinin, yeniden açılmayla ilk çeyrekteki güçlü performansın ardından zayıf özel yatırım, yavaşlayan ihracat ve azalan iç talep nedeniyle yavaşladığını belirtti.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomide yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yarı iletken çiplerle bunlarda kullanılan kritik minerallere ilişkin ABD ve Çin'in birbirine uyguladığı ihracat kontrollerinin etkilerine yönelik soruyu yanıtlayan Kozack, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile üst düzey Çinli yetkililer arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kozack, ABD ve diğer büyük ticaret ortaklarının küresel ticaret ve yatırım sistemini parçalama riski taşıyan temel sorunları ele almak için birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "ABD ile Çin arasındaki son ekonomik görüşmeler, küresel yatırım ve büyüme için hayati önem taşıyan alanlarda ortak zemin oluşturulmasına ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Küresel ticaret ve yatırım sisteminin parçalanmasının, küresel gayrisafi hasılaya olası maliyetine ilişkin uyarılarda bulunduklarını anımsatan Kozack, "Bu, özellikle küresel büyümenin zayıf olduğunu gördüğümüz bir dönemde, küresel ekonomi için çok zararlı olacaktır." diye konuştu.

"Enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor"

Kozack, enflasyon görünümüne yönelik soru üzerine, ABD'de enflasyonun düşmesine rağmen hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini anımsattı.

Bu durumun yalnızca ABD'de yaşanmadığını, özellikle enerji fiyatlarındaki düşüşün manşet enflasyonu düşürmeye yardımcı olduğunun küresel olarak görüldüğünü kaydeden Kozack, "Enflasyon ivmesindeki bu düşüş elbette çok memnuniyet verici ancak çekirdek enflasyon yapışkan olmaya devam ediyor ve enflasyon hala endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu nedenle, ABD'de ve başka yerlerdeki politika tavsiyemiz, merkez bankalarının enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanana kadar para politikası rotasını sürdürmeleridir." dedi.

Kozack, Çin'deki deflasyon riskine ilişkin de ülke ekonomisinin, yeniden açılmayla ilk çeyrekteki güçlü performansın ardından zayıf özel yatırım, yavaşlayan ihracat ve azalan iç talep nedeniyle yavaşladığını söyledi.

Çin'deki büyüme için genel tablonun yavaşlayan bir ekonomi olduğunu dile getiren Kozack, bunun da IMF'nin nisan ayı tahminleriyle uyumlu olduğunu kaydetti.

Kozack, Çin'de "bastırılmış" enflasyon gözlemlendiğine değinerek, IMF'nin bu ay yayımlayacağı ekonomik görünüm raporunun güncellemesinde, Çin büyüme tahminini revize edeceğini ifade etti.