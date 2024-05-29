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IMF, Çin Ekonomisi Büyüme Tahminlerini Yükseltti

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 5'e, gelecek yıl için yüzde 4,5'e çıkardı. IMF'den yapılan açıklamada, Çin ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 5'e, gelecek yıl için yüzde 4,5'e çıkardı.

IMF'den yapılan açıklamada, Çin ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

Açıklamada, Çin ekonomisinin 2024'te yüzde 5 ve 2025'te yüzde 4,5 büyüyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Ülke ekonomisinin büyüme tahminlerinde her iki yıl için nisan ayında Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda yer alan tahminlere kıyasla 0,4 puanlık yukarı yönlü revizyonların yapıldığı belirtilen açıklamada, bunun ülkede güçlü gelen birinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri ile son politika önlemlerinden kaynaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, çekirdek enflasyonun yükselmesinin ancak üretim potansiyelin altında kaldığı için düşük kalmasının beklendiği kaydedildi.

Emlak sektörüne yönelik düzenlemelerin beklenenden fazla olması veya uzun sürmesi ve artan ayrışma baskıları da dahil olmak üzere risklerin aşağı yönlü olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, gayrimenkul sektörünün uyumunu kolaylaştırmak için kapsamlı bir politika paketinin hayata geçirilmesinin, iç talebin artırılması ve aşağı yönlü risklerin azaltılması için yeterli makroekonomik desteğin sağlanmasının acil öncelikler olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yüksek kalitede büyümenin sağlanmasının geniş kapsamlı yapısal reformları gerektireceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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