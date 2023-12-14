IMF Başkanı: Kripto Varlıklar Finansal İstikrar İçin Risk Oluşturuyor

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, kripto varlıkların finansal istikrar için risk oluşturduğunu belirterek, bunlara yönelik kuralların ve altyapının sağlanmasını amaçladıklarını ifade etti. Georgieva, dijital paralara ilişkin Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen konferansta, kripto varlıkların riskli varlıklar olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, kripto varlıkların finansal istikrar için risk oluşturduğunu belirterek, bunlara yönelik kuralların ve altyapının sağlanmasını amaçladıklarını ifade etti.

Georgieva, dijital paralara ilişkin Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen konferansta, kripto varlıkların riskli varlıklar olduğuna dikkati çekti.

Önde gelen kripto para borsalarından FTX'in kurucusunun dolandırıcılık davasında "suçlu" bulunmasının ardından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusunun da kara para aklama suçlamalarını kabul ettiğini anımsatan Georgieva, son 15 yılda kripto endüstrisinin parlak bir itibarı olmadığını belirtti.

Kripto varlıkların yaygınlaşması durumunda etkilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Georgieva, "Buradaki zorluk, kripto varlığın yüksek oranda benimsenmesinin makro-finansal istikrarı zayıflatabilecek olması." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, "Amacımız, kriptonun risklerinden kaçınmak için kurallar ve bazı teknolojilerinden yararlanarak, altyapı sağlayarak, daha verimli, birlikte çalışabilir ve erişilebilir bir finansal sistem oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Kuralların amacının mevcut durumu kripto öncesi dünyaya döndürmek ya da inovasyonu engellemek olmadığına işaret eden Georgieva, iyi kuralların inovasyonu teşvik edebileceğini ve yönlendirebileceğini kaydetti.