IMF Başkanı: İsrail-Hamas Çatışması Küresel Ekonomi İçin Belirsizlik Kaynağı Olabilir

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın küresel ekonomi için bir belirsizlik kaynağı olabileceğini söyledi. Ancak çatışmaların etkisini belirlemek için henüz erken olduğunu belirtti.

MARAKEŞ, 15 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmanın küresel ekonomi için "başka bir belirsizlik kaynağı" olabileceğini söyledi.

IMF başkanı, çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki etkisini belirlemek için yine de "henüz çok erken" olduğuna inandıklarını ifade etti.

Masum sivillere yönelik saldırıların "trajedi" olduğunu belirten yetkili, barışın yeniden tesis edilmesini umduğunu söyledi.

Georgieva söz konusu açıklamayı Pazartesi günü Fas'ın Marakeş kentinde başlayan ve Pazar gününe kadar sürecek Dünya Bankası Grubu ve IMF yıllık toplantısı sırasında yaptı.