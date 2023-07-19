IMF: Avro Bölgesi Ekonomisi 2023 ve 2024'te Büyüme Beklentisi İçinde

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi ekonomisinde büyüme hızının 2023 ve 2024 boyunca kademeli olarak artmasının beklendiğini bildirdi. IMF açıklamasında, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,9, gelecek yıl yüzde 1,5, 2025'te yüzde 1,8, 2026'da yüzde 1,7, 2027'de 1,4 ve 2028'te yüzde 1,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi ekonomisinde büyüme hızının 2023 ve 2024 boyunca kademeli olarak artmasının beklendiğini bildirdi.

IMF'den yapılan açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisinin, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş ve on yılların büyük ticaret şokunun ardından hızlı politika yanıtı ve yoğun temaslı hizmetlerdeki güçlü toparlanma sayesinde kayda değer bir direnç gösterdiği belirtildi.

Ekonomik faaliyetin 2022'nin ikinci yarısında önemli ölçüde zayıfladığı ve finansal koşulların sıkılaşması, reel ücretlerin azalması ve tüketici güveninin düşmesiyle 2023'ün başlarında hafif bir teknik resesyona düştüğü kaydedilen açıklamada, "Geleceğe bakıldığında, finansal koşullar sıkılaşmaya devam etse bile devam eden sıkı iş gücü piyasası koşulları bağlamında reel gelirlerdeki toparlanma, arz kısıtlamalarının daha da azalması ve güçlenen dış talep ile desteklenen büyümenin 2023 ve 2024 boyunca kademeli olarak toparlanması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

IMF açıklamasında, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,9, gelecek yıl yüzde 1,5, 2025'te yüzde 1,8, 2026'da yüzde 1,7, 2027'de 1,4 ve 2028'te yüzde 1,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Enflasyonun daha da düşmesi ancak daha uzun bir süre yüksek kalması öngörülüyor

Açıklamada, manşet enflasyon rekor yüksek seviyelere ulaştıktan sonra son zamanlarda keskin bir şekilde düşerken çekirdek enflasyonun daha kalıcı hale geldiğine dikkat çekilerek, sıkı finansal koşulların talebi sınırlaması ve arz şoklarının geçmesiyle enflasyonun daha da düşmesinin ancak daha uzun bir süre yüksek kalmasının beklendiği aktarıldı.

Ekonomik görünümü çevreleyen belirsizliğin yüksek olduğu belirtilen açıklamada, "Finansal piyasalardaki çalkantı, başka yerlerdeki sıkıntı da dahil olmak üzere, kredide bir daralmaya ve riskten kaçınmada daha geniş bir artışa yol açabilirken, zayıf dış talep bloğun büyüme beklentilerini olumsuz yönde etkileyebilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, güçlü ücret artışından kaynaklı olmak da dahil daha inatçı enflasyonun iç talebi baskılayarak daha uzun süre sıkı bir politika duruşu gerektireceği kaydedildi.

Ukrayna'daki savaşın tırmanmasından ve buna bağlı olarak emtia fiyatlarındaki artıştan veya jeoekonomik ayrışmanın daha da yoğunlaşmasından kaynaklanabilecek yeni arz şoklarının da enflasyonu yükseltebileceği ve büyümeye zarar verebileceğine dikkat çekilen açıklamada, ekonominin özellikle hala büyük bir aşırı tasarruf stokunun olduğu bir dönemde beklenenden daha dirençli olduğunu tekrar kanıtlayabileceği ifade edildi.