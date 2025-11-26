Haberler

IMF: Almanya'nın Büyüme Beklentileri Zorlu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya'nın kalıcı olarak zorlu bir orta vadeli büyüme görünümü ile karşı karşıya olduğunu bildirdi. Ülkede cesur reformlar yapılmadığı takdirde büyümede beklenen iyileşmeler sınırlı kalacak.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ülke içinde ve Avrupa Birliği (AB) düzeyinde daha cesur reformlar yapılmadığı sürece Almanya'nın kalıcı olarak zorlu bir orta vadeli büyüme görünümüyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Fon, 4. Madde konsültasyonu kapsamında IMF personelinin ülkeye ziyareti sonunda elde edilen ön bulguları paylaştı.

IMF'den yapılan açıklamada, birkaç yıl süren büyük ekonomik şoklar ve negatif büyümenin ardından, Almanya'nın bu yılın başlarında mali kurallarında yaptığı tarihi reformun, iç yatırım ve tüketimin kademeli olarak hızlanmasıyla ekonomik toparlanmanın zeminini hazırladığı belirtildi.

Bununla birlikte orta vadeli beklentilerin hızlı nüfus yaşlanması ve zayıf verimlilik artışı nedeniyle sınırlı kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, bu nedenle mevcut mali alanın ekonominin uzun vadeli üretim kapasitesini artırmak için akıllıca kullanılmasının önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu çabaların büyümeyi destekleyici yapısal reformlarla tamamlanması gerektiği aktarılarak, daha fazla inovasyon ve dijitalleşmenin teşvik edilmesi, bürokrasinin azaltılması, özellikle kadınlar, yaşlı çalışanlar ve göçmenler arasında işgücü arzı kısıtlarının giderilmesi ve sınır ötesi ticaret ve yatırım engellerinin azaltılması ile sermaye ve enerji piyasalarının daha iyi entegre edilmesi dahil Avrupa ekonomik entegrasyonunun derinleştirilmesinin bu reformlar arasında yer aldığı kaydedildi.

Fonun açıklamasında, riskleri kontrol altında tutmak için ihtiyatlı finans sektörü politikalarının sürdürülmesinin de önemli olduğu dile getirildi.

Görünüme yönelik riskler aşağı yönlü

Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,2 büyümesinin beklendiği belirtilen açıklamada, son yıllardaki zayıf büyümenin, kısmen uzun süredir askıda kalan yapısal reformlar ve ihracat pazarlarındaki artan rekabet nedeniyle temel verimlilik artışının da sınırlı olmasından kaynaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, yetkililerin bu yıl başında yürürlüğe koyduğu borç freni reformunun, ekonomik toparlanmayı kademeli olarak desteklemesinin beklendiği belirtilerek, 2026–2027'de planlanan mali genişleme ve para politikasındaki gevşemenin gecikmeli etkilerinin gelecek yıllarda büyümeyi artıracağı, büyüme artışının 2026'da yüzde 1'e, 2027'de ise yüzde 1,5'e çıkmasının öngörüldüğü kaydedildi.

IMF'nin açıklamasında, "Ancak ülke içinde ve AB düzeyinde daha cesur reformlar yapılmazsa, Almanya hala kalıcı olarak zorlu bir orta vadeli büyüme görünümüyle karşı karşıya." değerlendirmesi yer aldı.

Görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü olduğuna işaret edilen açıklamada, jeopolitik gerilimlerin artmasının, ticaret çatışmalarının tırmanmasının ve emtia fiyatlarındaki oynaklığın başlıca dış riskler arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde beklenenden yavaş verimlilik artışının, kamu yatırım projelerinin zayıf uygulanmasının ve kalıcı işgücü eksikliğinin de büyümeyi sınırlayabileceği ve mali baskıları artırabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.