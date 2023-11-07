IMF, 2023'te Çin'in Ekonomisinin Büyüyeceğini Öngörüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in 2023 yılında gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 5,4 oranında büyüyeceğini öngördü. IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Çin'in güçlü bir toparlanma sergilediğini ve hükümetin büyüme hedefine doğru ilerlediğini belirtti.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF), 2023 yılında Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 5,4 oranında büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Salı günü yaptığı açıklamada, "Çin ekonomisi, hükümetin 2023 büyüme hedefini tutturma yolunda ilerliyor ve Kovid-19 sonrası güçlü bir toparlanma sergiliyor" ifadelerini kullandı.

Çin Misyonu Şefi Sonali Jain-Chandra başkanlığındaki bir IMF heyeti, 2023 Madde 4 İstişaresi kapsamında görüşmelerde bulunmak üzere 26 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında Çin'i ziyaret etti.

Misyon ekibi; Çin hükümet yetkilileri, Çin Merkez Bankası, özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerle yapıcı görüşmeler gerçekleştirerek ekonomik beklenti ve riskler, reformlardaki ilerleme ve zorluklar ile politika tepkileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Politika görüşmelerine katılan Gopinath, ziyaret sonunda söz konusu yazılı açıklamayı yaptı.