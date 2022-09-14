İmece usulü ile ekilen lavantaların hasadı yapıldı Ekonomi Haberleri Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde köylülerin gelir sağlamak amacıyla imece usulü ile ektiği lavantanın hasadı yapıldı. Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde köylülerin gelir sağlamak amacıyla imece usulü ile ektiği lavantanın hasadı yapıldı. Dazkırı ilçesine bağlı İdris köyünde gelir getirici proje çerçevesinde dikimi gerçekleştirilen lavantaların hasadı yapıldı. Yılın son hasadına Dazkırı Kaymakamı Zeliha Uz'da katıldı. İdris köyüne ait tarlalarda, köylünün imece usulü köye gelir getirmesi amacıyla diktiği lavantalar yine köylünün katılımı ile imece usulüyle hasat edildi. Kaymakam Uz, emeği geçen kurumlara, köy muhtarı Sami Şahin'e ve vatandaşlara teşekkür etti. Öte yandan, hasat edilen lavantaların yine İdris köyünde bulunan lavanta distilasyon ünitesinde yağı çıkarılarak köye gelir elde edileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Karahisar Ekonomi Haberler

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