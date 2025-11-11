İmamoğlu İddianamesi Borsa'yı Sert Düşürdü

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddianamesi hakkında gazetecilere bilgi verip, mahkemeye sunacağını açıklamasının ardından Borsa'da endeks, saat 15.35 itibarıyla yüzde 3,71 gerileyerek 10.338,78 puana indi.

Küresel piyasalarda, ABD Senatosu'nun federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onaylamasıyla risk iştahı artış gösterdi. Buna karşın yurt içinde Borsa İstanbul'da olumsuz bir hava hakimdi. Satış baskısının etkili olduğu BIST 100 endeksi, pazartesi gününü yüzde 1,24 düşüşle kapattı. Endeks yeni günde yönünü değiştirdi ve açılışta yükseliş kaydetti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameyi açıklamasının ardından siyasi gündemin etkisiyle sert bir gerileme yaşandı.

İşte, 11.11.2025 tarihli BIST 100 ve sektör endekslerinin günlük performansı:

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,59 puan ve yüzde 0,20 artışla 10.810,62 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 düşerken, holding endeksi yüzde 0,06 arttı. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,19 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile spor oldu.

İddianame öncesi borsa yükselişteydi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,12 puan ve yüzde 0,14 artışla 10.804,15 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 55,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,87 ile ticaret, en çok düşen ise yüzde 2,14 ile bilişim oldu.

İddianame sonrası yüzde 4'e yakın düşüş yaşandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek aylardır merakla beklenen İBB iddianamesini açıkladı. Başsavcı Gürlek iddianamenin 15.00'te mahkemeye sunulacağını söyledi. İmamoğlu için 828 ila 2352 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu gelişmenin ardından endeks, saat 15.35 itibarıyla yüzde 3,71 gerileyerek 10.338,78 puana indi. Gün içinde en yüksek 10.839,11 puanı gören BIST 100, en düşük 10.373,75 seviyesini test etti.