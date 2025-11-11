Haberler

İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi 17 Ayın Zirvesinde

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin ekimde 52,4'e yükselerek son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Bu durum, Türk imalatçılarının ihracat iklimindeki iyileşme trendinin 22. aya taşındığını gösteriyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin ekimde 52,4'e yükselerek son 17 ayın en yüksek değerine ulaştığını bildirerek, "Böylece Mayıs 2024'ten bu yana en belirgin iyileşme kaydedilmiş ve ekim verileriyle beraber Türk imalatçılarının ihracat iklimindeki kesintisiz iyileşme trendi 22'nci aya taşınmıştır." ifadesini kullandı.

Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ile TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

İSO endeksinin eylül ayında 51,7 seviyesinde olduğuna işaret eden Bolat, "Endeks, eşik değer 50'nin üzerinde seyretmeye devam etti. İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ekimde 52,4'e yükselerek son 17 ayın en yüksek değerine ulaşmıştır. Böylece, Mayıs 2024'ten bu yana en belirgin iyileşme kaydedilmiş ve ekim verileriyle beraber Türk imalatçılarının ihracat iklimindeki kesintisiz iyileşme trendi 22'nci aya taşınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, ekimde başta Almanya, ABD ve İtalya olmak üzere birçok önemli ihracat pazarında ekonomik aktivite artışının hız kazandığını aktararak, "Türkiye'nin imalat sektörü ihracatının yaklaşık 5'te 1'ini oluşturan bu üç pazarda büyümenin hızlanması, ihracatçılarımız açısından olumlu görünümü desteklemiştir. Almanya'da ekonomik aktivite son iki buçuk yılın en hızlı artışını kaydederken büyüme hızları ABD'de son iki ayın, İtalya'da ise son 19 ayın en yüksek seviyelerinde gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin üçüncü büyük ihracat pazarı Birleşik Krallık'ta, eylüldeki sınırlı gerilemenin ardından üretimin ekimde yeniden artışa geçtiğini belirten Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekonomik aktivitenin eylüle göre bir miktar yavaşlamakla birlikte artış göstermeye devam ettiğini, Suudi Arabistan'ın da üretim artışında Tayland ve Hindistan'ın önünde yer aldığını bildirdi.

"Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte yüzde 5,1 arttı"

Bolat, sanayi üretiminin de eylülde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 arttığına işaret ederek, "Söz konusu güçlü artışta yüksek teknoloji üretiminin yıllık yüzde 29 (katkısı 1,5 puan), aylık yüzde 15,4 artması (katkısı 0,9 puan) etkili oldu. Böylelikle sanayi üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,1 artmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artışla 224,6 milyar dolar olduğunu anımsatan Bolat, yıllıklandırılmış bazda da ihracatın yüzde 3,1 artışla 270,2 milyar dolara ulaştığını hatırlattı.

Bolat, bu yılın 10 ayında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 42,8'e yükseldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İhracatta kaydedilen performans, sanayi üretimindeki artışın lokomotifi olmuştur. Ülkemizin üretim ve ihracat kapasitesini, yüksek teknoloji ve katma değerli ürünlerimiz itibarıyla daha da güçlendirmeye kararlıyız. İhracatımızın artışında, dış talep şartlarında izlenen toparlanmaya ek olarak etkin destek mekanizmaları ve yürüttüğümüz güçlü ticaret diplomasisinin etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızın yanında inovasyon ve teknoloji temelli dönüşüm adımlarımızla üretim ve ihracat kapasitemizi daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
500
