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İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 75,6'ya Yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, kasım ayında imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesine ulaştı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise yüzde 76,1 oldu.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda geçen aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1755 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda geçen aya oranla 0,4 artarak yüzde 75,6 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 1,2 puan yükselerek yüzde 76,1'e yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar20232024

Ocak75,376,2
Şubat75,276,4
Mart73,576,2
Nisan75,476,7
Mayıs76,076,3
Haziran76,876,3
Temmuz77,175,9
Ağustos76,175,4
Eylül77,374,9
Ekim77,474,9

Kasım78,075,6
Aralık77,5

İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 75,6'ya Yükseldi
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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